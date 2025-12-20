«Тоннель» разве не выходил на ИВИ? 4 пары российских сериалов с одинаковыми названиями – запутаться очень легко

Некоторые из проектов даже вышли в похожее время.

Иногда в кино случаются интересные пересечения: выходят фильмы и сериалы с одинаковым лаконичным названием. Особенно непросто бывает, если премьеры еще и примерно совпадают по времени.

Это вызывает путаницу у зрителей, которые были готовы к просмотру одного проекта, а получили в итоге другой. Собрали несколько таких «парочек».

«Стая» (More.tv, 8 серий)

В центре сюжета сериала — социальный работник Рита. Она решает испытать радикальный метод перевоспитания с трудными подростками. Для этого группа отправляется в рискованный поход.

Однако планы рушатся, когда одного из участников находят мёртвым. Юные преступники, не верящие в справедливость, принимают отчаянное решение. Они сбегают в горы, насильно взяв с собой Риту.

Её муж начинает собственное расследование, чтобы найти жену. Но по пути он узнаёт горькую правду об их отношениях, которая меняет всё.

«Стая» (НТВ, 20 серий)

Капитан полиции Сергей Морозов оказывается в центре двух скандалов. Сначала он задерживает важного чиновника на взятке, а затем пускает в ход кулаки в стычке с любовником собственной жены. Его соперник, что самое неудобное, оказывается влиятельным бизнесменом.

Чтобы погасить скандал, начальство переводит Морозова из Москвы в провинциальный Зареченск. Но вместо тихой службы капитан сразу берётся за два громких и запутанных дела об убийствах. Местные коллеги явно не горят желанием их расследовать, а потому новая работа Морозова обещает быть крайне опасной.

«Враги» (НТВ, 16 серий)

В сериале «Враги» всё крутится вокруг большого химического комбината в тихом Белоуральске. На его строительство выделены огромные деньги, за которые идёт своя война. Борются за контроль местный криминальный авторитет по кличке Ума и продажный начальник угрозыска Мамонов.

Остановить эту схватку поручено майору Юре Гвоздеву. Он честный и принципиальный полицейский, к тому же родом из этих мест.

Гвоздев прекрасно понимает, с чем столкнулся. Его задача — внедриться в банду Умы под прикрытием.

«Враги» (Okko, 8 серий)

Порой семейное счастье ищут вдали от столичного шума. Так и супруги Телегины, программист Игорь и психолог Дарья, переезжают с сыном из Москвы в тихую деревню под Ельцом. Врачи советовали мальчику свежий воздух и покой, чтобы поправить здоровье.

Но идиллия оказалась обманчивой. В деревне часто гаснет свет, а до больницы — не дозвониться.

Самым большим испытанием становятся соседи Кулешовы. Эта неблагополучная семья совсем не рада новым жильцам и постоянно устраивает мелкие и крупные провокации, превращая спокойную жизнь в череду конфликтов.

Этот мини-сериал — новое творение звёздного дуэта Душана Глигорова и Олега Маловичко, знакомого зрителям по «Хрустальному» и «Трассе». Премьера истории о непростых соседях ожидается в следующем году.

«Под прикрытием» (НТВ, 16 серий)

Группа фанатиков хочет разрушить государственный порядок. Руководит ими таинственный гуру по кличке «Призрак». Поймать его самого — задача невероятная, а его бойцы предпочитают смерть любым вопросам следователей.

Чтобы остановить эту невидимую силу, создан особый секретный отдел. Его возглавляет полковник Егор Соболь. Вместе с опытными наставниками он пытается вычислить личность «Призрака» и разгадать его планы.

«Под прикрытием» (Первый канал, 12 серий)

Жизнь Резвова похожа на сложный квест. В юности он сел за решётку за чужое преступление. Позже, отслужив в армии, он оказался в ФСБ.

Теперь у него новая роль. Под видом бывалого уголовника он должен втереться в доверие к опасной майкопской группировке и уничтожить её изнутри. Это значит — на время забыть себя и полностью перевоплотиться в другого человека.

Герой оказывается на границе двух реальностей.

«Тоннель» (KION, 8 серий)

На самой границе с Финляндией живёт Светлана Суворова. За годы работы на таможне она стала настоящим символом честности. Кто-то уважает её за принципы, а кому-то её неподкупность встаёт поперёк горла. Светлана ведёт свою личную войну с контрабандистами, не отступая ни на шаг.

Но однажды правила игры жестоко меняются. Мафия, с которой она сражалась, переходит на личности — похищают её мужа. И перед Светланой встаёт невыносимый выбор.

«Тоннель» (Иви)

В обычном автотоннеле вход и выход неожиданно захлопываются массивными стальными дверями, и сотни машин оказываются в ловушке. Связь с миром обрывается, запасы воды и еды тают, а воздух медленно заканчивается.

Проходят часы, и становится ясно — помощи ждать неоткуда. Что-то произошло снаружи.

Пассажиры и водители понимают, что теперь их главная задача — не просто выжить. Они должны попытаться остаться людьми. Премьера этого напряжённого проекта ожидается в следующем году.

