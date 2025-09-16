4 ошибки «Клона», из-за которых его сейчас невозможно смотреть: сама Жади тоже в списке

Зрители не могут простить этого сериалу.

Когда «Клон» впервые появился на российских экранах, он казался настоящим откровением — загадочный мир Востока, харизматичные герои, пронзительная музыка и бескрайние пески пустыни создавали неповторимую атмосферу.

Однако по мере развития сюжета магия начала таять. Создатели явно перегрузили проект, и сегодня пересматривать «Клон» стало практически невозможно.

Перегруженность сюжета

Создатели «Клона» перестарались с количеством сюжетных линий — вместо фокуса на любви Жади и Лукаса и их культурном конфликте, зрителей погрузили в калейдоскоп событий. Тут и философские монологи дяди Али, и научные эксперименты с клонированием, и мрачная история зависимостей, и даже второстепенные персонажи вроде донны Журу.

Каждый новый поворот отвлекал от основной истории, создавая ощущение перегруженности. Зрителям приходилось постоянно переключаться между десятками тем — от религиозных споров до криминальных интриг, — что в итоге размывало главную идею.

Затянутость

Серии наполняли бесконечными танцевальными номерами, завораживающими видами пустыни и музыкальными паузами. Хотя визуально это выглядело эффектно, с точки зрения сюжета эти вставки часто оказывались пустыми — зрители томились в ожидании развития событий.

Диалоги тоже страдали от многословия — персонажи могли по пять раз за сцену «пережёвывать» одну и ту же мысль, словно создатели не рассчитывали, что аудитория запомнит сказанное.

Отношения главных героев

Создатели «Клона» пытались показать любовь, способную длиться сквозь годы и расстояния, но у многих зрителей эта история вызвала лишь недоумение. Лукас, вместо образа романтичного героя, часто выглядел пассивным и нерешительным — его чувства к Жади проявлялись в ностальгических вздохах и воспоминаниях, но не в реальных действиях.

Жади, в свою очередь, казалась заложницей собственных иллюзий. Она годами цеплялась за идею «единственной судьбы», игнорируя реальность — рядом находился Саид, который действительно жертвовал ради неё всем.

Истории зависимости

Во второй половине «Клона» создатели решили резко сменить направление, утяжелив сюжет историями зависимостей. Однако благие намерения быстро утонули в бесконечных монологах и назидательных диалогах.

Вместо тонкого исследования проблемы сериал стал напоминать социальную рекламу, пишет автор Дзен-канала «Лучшее из 90-х».

