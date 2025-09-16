Меню
Киноафиша Статьи 4 ошибки «Клона», из-за которых его сейчас невозможно смотреть: сама Жади тоже в списке

16 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Клон»

Зрители не могут простить этого сериалу.

Когда «Клон» впервые появился на российских экранах, он казался настоящим откровением — загадочный мир Востока, харизматичные герои, пронзительная музыка и бескрайние пески пустыни создавали неповторимую атмосферу.

Однако по мере развития сюжета магия начала таять. Создатели явно перегрузили проект, и сегодня пересматривать «Клон» стало практически невозможно.

Перегруженность сюжета

Создатели «Клона» перестарались с количеством сюжетных линий — вместо фокуса на любви Жади и Лукаса и их культурном конфликте, зрителей погрузили в калейдоскоп событий. Тут и философские монологи дяди Али, и научные эксперименты с клонированием, и мрачная история зависимостей, и даже второстепенные персонажи вроде донны Журу.

Каждый новый поворот отвлекал от основной истории, создавая ощущение перегруженности. Зрителям приходилось постоянно переключаться между десятками тем — от религиозных споров до криминальных интриг, — что в итоге размывало главную идею.

Кадр из сериала «Клон»

Затянутость

Серии наполняли бесконечными танцевальными номерами, завораживающими видами пустыни и музыкальными паузами. Хотя визуально это выглядело эффектно, с точки зрения сюжета эти вставки часто оказывались пустыми — зрители томились в ожидании развития событий.

Диалоги тоже страдали от многословия — персонажи могли по пять раз за сцену «пережёвывать» одну и ту же мысль, словно создатели не рассчитывали, что аудитория запомнит сказанное.

Кадр из сериала «Клон»

Отношения главных героев

Создатели «Клона» пытались показать любовь, способную длиться сквозь годы и расстояния, но у многих зрителей эта история вызвала лишь недоумение. Лукас, вместо образа романтичного героя, часто выглядел пассивным и нерешительным — его чувства к Жади проявлялись в ностальгических вздохах и воспоминаниях, но не в реальных действиях.

Жади, в свою очередь, казалась заложницей собственных иллюзий. Она годами цеплялась за идею «единственной судьбы», игнорируя реальность — рядом находился Саид, который действительно жертвовал ради неё всем.

Кадр из сериала «Клон»

Истории зависимости

Во второй половине «Клона» создатели решили резко сменить направление, утяжелив сюжет историями зависимостей. Однако благие намерения быстро утонули в бесконечных монологах и назидательных диалогах.

Вместо тонкого исследования проблемы сериал стал напоминать социальную рекламу, пишет автор Дзен-канала «Лучшее из 90-х».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Мустафа был даже лучше Саида.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
