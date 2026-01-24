4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца

Меню
24 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Камбэк»

Актер тоже сомневался в успехе сериала.

Сериал «Камбэк» триумфально ворвался в прошлогодние рейтинги. Его финальная серия за сутки собрала 1 млн просмотров.

А за полтора месяца трансляции общая аудитория проекта перешагнула отметку в 4 млн зрителей. Такой успех закономерно привёл к решению о втором сезоне.

А ведь поначалу ничего не предвещало картине такой судьбы: не было массированной рекламы, стриминг для показа возник в последний момент, а главная роль могла достаться не Александру Петрову.

В недавнем интервью «Ведомостям» актер признался, что ему сразу понравился сценарий. Но роль ему предложили в последний момент.

«Я буквально впрыгнул в проект за неделю до начала съёмок. Изначально персонажа по прозвищу Компот должен был играть другой артист, но у того планы изменились», — рассказал Александр Петров.

Кадр из сериала «Камбэк»

Петров поделился, что поначалу были опасения за судьбу сериала. До самого конца было неясно, на какой именно платформе он выйдет в эфир. Когда же площадка определилась, времени на активную рекламу почти не осталось. Даже премьера прошла довольно скромно, без особого шума.

«Я боялся, что сериал не заметят, поскольку перед стартом он фактически не продвигался. И что удивительно — все сработало», — заявил актер.

При этом, потенциал для продолжения истории команда ощутила еще до премьеры.

«Уже в момент съемок стало очевидно, что есть предпосылки для того, чтобы проект стал зрительским хитом», — добавил Петров.

Фото: Кадры из сериала «Камбэк»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
