4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так

Режиссер до сих пор расстроен, что в нулевых его заставили разделить фильм на две части.

В этом году замысел Квентина Тарантино наконец сбудется. «Убить Билла» выйдет в кинотеатрах единым фильмом, как это и задумывал в нулевых режиссер, без разделения на две части.

Правда, выдержать такой хронометраж смогут не все. Ведь в креслах придется задержаться на рекордное время.

Хронометраж единого фильма «Убить Билла»

Объединенная версия «Убить Билла» длится 4 часа 41 минуту, полностью стирая границы между ранее разделенными частями. В фильм ввели 7-минутную анимационную сцену, отсутствовавшую в оригинальном прокате.

Знаменитый бой с бандой «88 бешеных» теперь идет полностью в цвете — прежде его частично показывали черно-белым из-за цензурных требований.

Показ включает 15-минутный антракт для зрителей. Специальная версия выйдет в мировой прокат 5 декабря. Высока вероятность, что российские кинотеатры тоже получат возможность показа эту режиссерскую версию.

Тарантино про «Убить Билла»

Квентин Тарантино всегда рассматривал «Убить Билла» как единое целое. Изначально режиссер создал полнометражную версию, но столкнулся с сопротивлением прокатчиков. Они сочли четырехчасовой хронометраж слишком долгим для коммерческого показа.

Пришлось пойти на компромисс и разделить историю на две части, хотя это решение никогда не устраивало автора. Фильмы вышли с полугодовым интервалом — осенью 2003 и весной 2004 года.

«Я написал сценарий и снял "Убить Билла" как один фильм», — неоднократно говорил Тарантино.

В 2006 году выходила режиссерская версия ленты под названием «Убить Билла: Кровавое дело целиком», но она была короче релиза этого года.

