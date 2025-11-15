4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды

Prime Video возвращает один из лучших сериалов года с ещё большей дозой ядерного безумия.

Менее чем за сутки новый трейлер второго сезона Fallout набрал 4 336 431 просмотров — и это только на одном сервисе. Фанаты постапокалиптической саги Грэма Вагнера и Дженевы Робертсон-Дворетт не скрывают восторга: сериал возвращается уже 17 декабря, а судя по кадрам, второй сезон будет ещё мрачнее, жёстче и… необъяснимо красив.

Возвращение в Пустошь

Главные герои снова в деле! Люси и Говард в исполнении Уолтона Гоггинса, чей харизматичный Гуль стал символом сериала, объединяются после кровавой вражды первого сезона. На этот раз действие частично переместится в легендарный Нью-Вегас — город, знакомый поклонникам игр Bethesda. При этом шоу сохранит самостоятельный сюжет, не переписывая события Fallout: New Vegas, но щедро цитируя его визуальный язык и атмосферу.

Новый формат и ещё больше интриги

Если первый сезон вышел целиком, то теперь Prime Video делает ставку на еженедельный формат: старт — 17 декабря, финал — 4 февраля. Это значит, что обсуждения, теории и споры в соцсетях растянутся на два месяца. По словам продюсеров, в центре истории — «последствия» первого сезона: моральные, физические и, как всегда, радиоактивные.

Игра, которая стала телемифом

Fallout уже называют лучшей адаптацией видеоигры в истории, наравне с The Last of Us. И Prime Video явно верит в проект — третий сезон уже в разработке. Так что пока HBO делает ставку на драму, Amazon превращает Пустошь в новую площадку для философии, юмора и крови под знаком радиации.

