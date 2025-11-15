Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды

4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды

15 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Fallout»

Prime Video возвращает один из лучших сериалов года с ещё большей дозой ядерного безумия.

Менее чем за сутки новый трейлер второго сезона Fallout набрал 4 336 431 просмотров — и это только на одном сервисе. Фанаты постапокалиптической саги Грэма Вагнера и Дженевы Робертсон-Дворетт не скрывают восторга: сериал возвращается уже 17 декабря, а судя по кадрам, второй сезон будет ещё мрачнее, жёстче и… необъяснимо красив.

Возвращение в Пустошь

Главные герои снова в деле! Люси и Говард в исполнении Уолтона Гоггинса, чей харизматичный Гуль стал символом сериала, объединяются после кровавой вражды первого сезона. На этот раз действие частично переместится в легендарный Нью-Вегас — город, знакомый поклонникам игр Bethesda. При этом шоу сохранит самостоятельный сюжет, не переписывая события Fallout: New Vegas, но щедро цитируя его визуальный язык и атмосферу.

Новый формат и ещё больше интриги

Если первый сезон вышел целиком, то теперь Prime Video делает ставку на еженедельный формат: старт — 17 декабря, финал — 4 февраля. Это значит, что обсуждения, теории и споры в соцсетях растянутся на два месяца. По словам продюсеров, в центре истории — «последствия» первого сезона: моральные, физические и, как всегда, радиоактивные.

Игра, которая стала телемифом

Fallout уже называют лучшей адаптацией видеоигры в истории, наравне с The Last of Us. И Prime Video явно верит в проект — третий сезон уже в разработке. Так что пока HBO делает ставку на драму, Amazon превращает Пустошь в новую площадку для философии, юмора и крови под знаком радиации.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео) Читать дальше 14 ноября 2025
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично Читать дальше 16 ноября 2025
Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени Читать дальше 16 ноября 2025
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Читать дальше 16 ноября 2025
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Читать дальше 16 ноября 2025
195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года 195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года Читать дальше 16 ноября 2025
У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу Читать дальше 16 ноября 2025
9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился 9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился Читать дальше 15 ноября 2025
Не успели отойти от первого сезона, а Apple уже подкинула жару: тизер 2 сезона «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу взорвал Сеть (видео) Не успели отойти от первого сезона, а Apple уже подкинула жару: тизер 2 сезона «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу взорвал Сеть (видео) Читать дальше 15 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше