380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре

Загадочный киллер Джон Уик стал настоящей визитной карточкой для Киану Ривза. Его образ идеально вписался в мир боевика, где герой блестяще расправляется с десятками врагов. Сами преступники произносят его прозвище — Баба-Яга — с почти суеверным страхом.

При этом сам Уик на протяжении всех четырёх фильмов говорит удивительно мало. Поклонники даже подсчитали: в последней на сегодняшний день части франшизы, фильме «Джон Уик 4» его монолог состоит всего из 380 слов. И большая часть этих реплик — короткие, односложные ответы.

Оказалось, что немногословность Джона Уика — это вовсе не случайность. Такой образ был продуман заранее. Более того, сам Киану Ривз настоял на том, чтобы из сценария убрали чуть ли не половину реплик своего героя. Актер был уверен, что молчаливый киллер выглядит гораздо убедительнее и загадочнее.

Вместо долгих разговоров его персонаж предпочитает действовать. Вся его харизма раскрывается в виртуозных боевых сценах.

К слову, сам Ривз выполнял большинство трюков лично. К съёмкам каждой новой части он готовился по несколько месяцев, чтобы довести каждое движение до совершенства.