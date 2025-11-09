38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы

Картина, на которую почти никто не ставил, неожиданно полюбилась зрителям.

Франшиза «Хищник» пережила десятки попыток реанимации, эксперименты с тонами, рейтингами и даже кроссоверами. Но именно «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) стал тем случаем, когда зрители оказались щедрее критиков — и установили рекорд, который держался с конца 80-х.

Фильм собрал мощный старт в прокате и поднял планку выше, чем оригинальная картина с Арнольдом Шварценеггером.

Рекорд, который не могли побить с 1987 года

Главное достижение — реакция аудитории. По данным CinemaScore, «Планета смерти» получила оценку A-. Это высший балл за всю историю франшизы. До этого лучшими считались два фильма — «Хищник» (1987) и его сиквел (1990) с одинаковыми B+.

Кроме того, PostTrak фиксирует 78% зрителей, которые «точно порекомендуют фильм» другим.

Как фильм взял столь сильный старт

Открывшийся уикенд тоже оказался выше ожиданий. Студия прогнозировала около 25 миллионов долларов, но картина пошла по траектории почти 37 миллионов.

Только в пятницу 7 ноября, включая превью-показы, фильм собрал в США около 15,6 миллиона. Для современной конкуренции и плотного релизного графика такой рывок выглядит особенно убедительным.

Почему зрители приняли «Планету смерти»

Создатель Дэн Трахтенберг и команда продюсеров сделали нестандартный ход: главным героем фактически стал классический Хищник, а рейтинг сместили к PG-13.

При этом ядро аудитории сохраняется — мужчины старше 25 составили 57% зрителей, женщины той же возрастной категории удержались на уровне 22%. Молодая аудитория почти не подтянулась (лишь 5% зрителей — 13–17 лет).

