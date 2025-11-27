Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)

38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)

27 ноября 2025 10:38
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Опять эта девчонка что-то учудила?

Новая серия «Маши и Медведя» под номером 169 вышла буквально несколько часов назад, она уже в Сети — и зрители активно обсуждают, что же в этот раз учудила озорная девчонка.

Зимний выпуск получил название «Держи язык за зубами» и снова строится вокруг ситуации, где предупреждение звучит вовремя — но его почему-то никто не слушает.

Что происходит в серии

На дворе мороз, на участке — металлическая лестница, а рядом Маша, любопытство которой опережает здравый смысл. Медведь пытается объяснить правила зимней безопасности и избежать беды, но вовлекается в нее сам. В дело подключаются волки-санитары, и спасательная операция стремительно превращается в комедию положений.

Где смотреть

Эпизод доступен легально и бесплатно на YouTube — на официальном канале «Маша и Медведь». Это свежий релиз 2025 года, без задержек и региональных ограничений.

Почему обсуждают

Серия простая по структуре, но цепляет темпом, зимним антуражем и фирменным хаосом, который способен устроить только дуэт Маши и Медведя. Для зрителей — 13 минут быстрых событий, узнаваемого юмора и ситуации, знакомой каждому ребёнку, который хоть раз начинал экспериментировать со льдом и металлом.

Читайте также: 238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео)

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar 412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar Читать дальше 26 ноября 2025
Не успела выйти — уже в топе: свежая серия «Маши и Медведя» «Зима, давай выходи!» собрала почти миллион просмотров за сутки Не успела выйти — уже в топе: свежая серия «Маши и Медведя» «Зима, давай выходи!» собрала почти миллион просмотров за сутки Читать дальше 24 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
«Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день «Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи Читать дальше 28 ноября 2025
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов «Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов Читать дальше 27 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше