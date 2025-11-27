38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)

Новая серия «Маши и Медведя» под номером 169 вышла буквально несколько часов назад, она уже в Сети — и зрители активно обсуждают, что же в этот раз учудила озорная девчонка.

Зимний выпуск получил название «Держи язык за зубами» и снова строится вокруг ситуации, где предупреждение звучит вовремя — но его почему-то никто не слушает.

Что происходит в серии

На дворе мороз, на участке — металлическая лестница, а рядом Маша, любопытство которой опережает здравый смысл. Медведь пытается объяснить правила зимней безопасности и избежать беды, но вовлекается в нее сам. В дело подключаются волки-санитары, и спасательная операция стремительно превращается в комедию положений.

Где смотреть

Эпизод доступен легально и бесплатно на YouTube — на официальном канале «Маша и Медведь». Это свежий релиз 2025 года, без задержек и региональных ограничений.

Почему обсуждают

Серия простая по структуре, но цепляет темпом, зимним антуражем и фирменным хаосом, который способен устроить только дуэт Маши и Медведя. Для зрителей — 13 минут быстрых событий, узнаваемого юмора и ситуации, знакомой каждому ребёнку, который хоть раз начинал экспериментировать со льдом и металлом.

