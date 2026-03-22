36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+

22 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Новые амазонки» (1984)

На самом деле история о содержании картины была мифом.

Далеко не каждая картина в советском прокате могла похвастаться настоящим аншлагом. Зарубежные фильмы часто показывали очень ограниченно, чтобы не будоражить публику. Но польская лента «Новые амазонки», появившаяся в середине 80-х, стала редким исключением из этого правила.

У кинотеатров, где её демонстрировали, выстраивались невероятные очереди. Сюжет фильма был довольно простым — фантастическая история о мужчинах, которые засыпают и просыпаются через 50 лет в мире, где правят женщины.

Однако успех был обеспечен не оригинальной идеей. Главной причиной ажиотажа стали упорные слухи. По городу ползли разговоры, что в фильме есть откровенные кадры, которые обычно не показывают в кино. Именно это «подогретое» ожидание и привело к невиданному наплыву зрителей.

Кадр из фильма «Новые амазонки» (1984)

Для сравнения, на родине картины, в Польше, фильм собрал аудиторию в 12 миллионов зрителей. В Советском Союзе этот показатель оказался втрое выше. Успех во многом подогревала молва.

Между зрителями ходили упорные слухи, что для нашего проката из фильма вырезали самые откровенные и провокационные сцены. Но если посмотреть ленту, то можно догадаться, о чем там идет речь.

На самом деле всё оказалось куда прозаичнее. В оригинальной версии действительно присутствовали кадры с незначительным обнажением. Например, героини плавали в бассейне или переодевались в лифте. Но это было довольно целомудренно по меркам жанра.

А так называемые «вырезанные» эпизоды в основном касались незначительных сюжетных деталей и дополнительных поворотов, а не откровенного содержания.

Фото: Кадры из фильма «Новые амазонки» (1984)
Светлана Левкина
Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал Читать дальше 23 марта 2026
Этим корейским триллером восхищался даже Тарантино: лента с рейтингом 8,1 снята по жутким реальным событиям Этим корейским триллером восхищался даже Тарантино: лента с рейтингом 8,1 снята по жутким реальным событиям Читать дальше 22 марта 2026
«Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер «Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер Читать дальше 19 марта 2026
Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
«Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках «Беременна в 16» или Любава все же повзрослела? Высчитали, сколько лет богатырям и их женам в мультиках Читать дальше 23 марта 2026
Вы замечали в «Барбоскиных» эти странности? Ладно дети не видят, но взрослые-то точно обращали внимание Вы замечали в «Барбоскиных» эти странности? Ладно дети не видят, но взрослые-то точно обращали внимание Читать дальше 23 марта 2026
Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Читать дальше 23 марта 2026
