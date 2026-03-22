36 млн зрителей: на этот фильм у советских кинотеатров скапливались очереди — все хотели хоть глазком увидеть кадры 18+

На самом деле история о содержании картины была мифом.

Далеко не каждая картина в советском прокате могла похвастаться настоящим аншлагом. Зарубежные фильмы часто показывали очень ограниченно, чтобы не будоражить публику. Но польская лента «Новые амазонки», появившаяся в середине 80-х, стала редким исключением из этого правила.

У кинотеатров, где её демонстрировали, выстраивались невероятные очереди. Сюжет фильма был довольно простым — фантастическая история о мужчинах, которые засыпают и просыпаются через 50 лет в мире, где правят женщины.

Однако успех был обеспечен не оригинальной идеей. Главной причиной ажиотажа стали упорные слухи. По городу ползли разговоры, что в фильме есть откровенные кадры, которые обычно не показывают в кино. Именно это «подогретое» ожидание и привело к невиданному наплыву зрителей.

Для сравнения, на родине картины, в Польше, фильм собрал аудиторию в 12 миллионов зрителей. В Советском Союзе этот показатель оказался втрое выше. Успех во многом подогревала молва.

Между зрителями ходили упорные слухи, что для нашего проката из фильма вырезали самые откровенные и провокационные сцены. Но если посмотреть ленту, то можно догадаться, о чем там идет речь.

На самом деле всё оказалось куда прозаичнее. В оригинальной версии действительно присутствовали кадры с незначительным обнажением. Например, героини плавали в бассейне или переодевались в лифте. Но это было довольно целомудренно по меркам жанра.

А так называемые «вырезанные» эпизоды в основном касались незначительных сюжетных деталей и дополнительных поворотов, а не откровенного содержания.