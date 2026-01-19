Меню
35 млн зрителей и 8 недель в ТОП-10 Netflix: журнал Time выбрал лучшую корейскую дораму 2025 года — не 2 сезон «Игры в кальмара»

19 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Когда жизнь дает тебе мандарины»

Но если вы вдруг решите ее посмотреть, готовьте платочки. Плакать придется много и часто.

Кажется, здесь не было интриги, но ее все равно обсуждают. Когда журнал Time объявил лучшую корейскую дораму года, многие лишь кивнули. и это с овсем не продолжение «Игры в кальмара», как могли подумать многие.

«Когда жизнь дает тебе мандарины» к 2025-му успел стать не просто хитом, а сериалом, мимо которого невозможно было пройти ни зрителям, ни критикам.

Выбор, который никого не удивил

Сериал давно возглавляет рейтинги, регулярно попадает в списки лучших и стабильно собирает восторженные отзывы. Хвалят все сразу. Актерскую игру, выстроенную драматургию, визуальную подачу и локации, которые работают не как фон, а как часть истории.

Премьера дорамы состоялась 7 марта 2025 года, и уже с первых недель стало понятно, что проект выстрелил. Восемь недель подряд сериал удерживал место в ТОП-10 Netflix, а за первые шесть месяцев аудитория превысила 35 миллионов зрителей. Для корейской дорамы это уровень глобального хита, а не локального успеха.

Признание зрителей и индустрии

«Когда жизнь дает тебе мандарины» собрал внушительное количество наград и уверенно чувствует себя на международных платформах. На IMDb сериал занимает первую строчку в категории самых рейтинговых телешоу 2025 года.

В итоге выбор Time лишь зафиксировал то, что уже было очевидно. Иногда лучший сериал года действительно оказывается самым ожидаемым победителем. И, кажется, корейская индустрия снова подняла планку выше, чем от нее ждали.

Ранее портал «Киноафиша» писал про три ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы.

Фото: Кадр из сериала «Когда жизнь дает тебе мандарины»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
