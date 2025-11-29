Меню
Киноафиша Статьи 3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года

29 ноября 2025 18:37
Кадр из фильма «Майкл»

Авторы сначала хотели сделать трилогию, но решили не растягивать.

Мировой прокат готовится к громкой премьере — в 2026 выйдет «Майкл», самый обсуждаемый байопик о короле поп-музыки.

В центре внимания не просто образ артиста, а попытка рассказать его путь честно: без обеления, но и без ощущения, что зрителю читают обвинительный акт. За роль отвечает Джаафар Джексон — не звезда, а член семьи, и потому доверия к проекту больше, чем ожидали даже фанаты.

О чем будет фильм

История охватит путь от The Jackson 5 до взрыва мирового масштаба. Карьера, клипы, рекорды, «Thriller», — всё, что превратило Майкла Джексона в культурный код эпохи.

Тизер уже показал студию, первые сцены, танцевальную пластику — и залитые светом стадионы, где десятки тысяч стояли ради одного голоса. Обещают около тридцати песен — редкий случай, когда биография звучит буквально.

Кто стоит за проектом

Режиссер — Антуан Фукуа, сценарий у Джона Логана, в продюсерах Грэм Кинг. Семья дала добро, и это — ключ к тону фильма. Роль взрослого Майкла у Джаафара, подростка — у Джулиано Вальди. В кадре появятся Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм — каст собран не ради громких имён, а ради точной реконструкции.

Почему премьера задержалась

Съемки разбила забастовка, а финал пришлось переписывать — из сценария убрали упоминание дела Чендлера. Первая сборка тянула почти на четыре часа, но продюсеры отказались делать дилогию. Итог — единый фильм на три с половиной часа, премьеру сняли с 2025 и увели на 2026.

Когда ждать

«Майкл» выйдет в мировой прокат 24 апреля 2026. Дискуссии уже кипят, но кто-то увидит биографию, кто-то — попытку оправдать кумира. Ответ даст кино.

Читайте также: «Руки вверх!», но пальцы вниз: что не понравилось россиянам в байопике о Жукове и Потехине

Фото: Кадр из фильма «Майкл»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
