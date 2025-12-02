Меню
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube

2 декабря 2025 16:11
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Именно этот эпизод поднимет вам настроение перед праздниками.

«Маша и Медведь. Раз, два, три! Ёлочка, гори!» — одна из тех серий, которые каждый декабрь возвращаются в топы YouTube, будто сама зима нажимает кнопку «повтор».

Сейчас у неё уже 322 702 180 просмотров, и цифра продолжает расти — ровно потому, что эпизод стал не просто мультфильмом, а новогодней привычкой.

Почему именно эта серия удерживает народную любовь

История начинается с самого понятного праздничного ожидания: Медведь просыпается специально ради Нового года, наводит порядок, украшает дом и ждёт чуда. Вместо чуда приходит Маша — и праздник превращается в комедию ошибок.

Сгоревшая ёлка, разбитые игрушки, Дед Мороз в неприятностях — всё вроде бы рушится, но всё равно собирается обратно. Это узнаваемо каждому, у кого хоть раз что-то шло не по плану прямо перед праздником.

Почему её массово пересматривают именно под Новый год

Эпизод создаёт атмосферу подготовки к празднику. Он идёт фоном, пока наряжают ёлку, раскладывают мишуру или занимаются домашними делами. Детям весело, а взрослым возвращается ощущение того самого детского декабря — шумного, тёплого и немного хаотичного.

В чём настоящий феномен

Выпуск вышел в 2009 году, но продолжает жить своей жизнью. Он цепляет не эффектами, а эмоцией: даже когда всё рушится, герои находят способ исправить ситуацию и довести праздник до конца. Именно поэтому серия стала зимней классикой — той, к которой возвращаются каждый раз, когда хочется почувствовать приближение Нового года.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
