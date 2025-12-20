32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках

Похоже, у зрителей Пятого канала появился еще один повод ждать следующий телевизионный сезон с интересом. Кинокомпания «Триикс Медиа» официально запустила съемки второго сезона сериала «Дуплет».

История сестер Горбачевых продолжается — и, судя по первым деталям, спокойной она не будет.

Съемки начались — интриги тоже

Команда уже работает на площадке, а значит, возвращение сериала — вопрос времени. Во втором сезоне зрителей снова ждет фирменный баланс между расследованиями и личными драмами. Тандем Ани и Маши остается в центре событий, но вокруг них заметно сгущается сюжет.

Новый начальник и старые чувства

В отделе появляется подполковник Аркадий Сахаров. Он быстро начинает проявлять интерес к Анне, чем моментально выбивает почву из-под ног у ее бывшего возлюбленного — полковника Филаретова. Ситуацию усложняет и Аллочка, бывшая жена Филаретова, которая явно не собирается оставаться в стороне и готовит собственный план мести.

Личная линия Маши тоже выходит на новый уровень. Она решает дать шанс напарнику Даниле, который давно и явно неравнодушен. Получится ли из этого что-то серьезное — вопрос открытый, но сценаристы явно не собираются ограничиваться простыми решениями.

Главный поворот сезона

Самая сильная интрига — возвращение отца сестер. Он обращается к ним за помощью, и этот шаг переворачивает привычный порядок вещей. Вопрос не только в том, что он попросит, но и в том, готовы ли Аня и Маша впустить прошлое обратно в свою жизнь.

Премьера второго сезона ожидается осенью 2026 года. В планах — 32 серии, а значит, времени на развитие конфликтов, примирений и неожиданных решений будет более чем достаточно. Кажется, «Дуплет» собирается сыграть по-крупному.

