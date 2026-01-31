$305 млн сборов и рекорд карьеры Сидни Суини: у «Горничной» будет вторая часть — режиссерское кресло снова займет Пол Фиг

У «Горничной» с Сидни Суини будет продолжение — и это решение выглядит максимально логичным. После неожиданно мощного кассового успеха Lionsgate официально запускает сиквел. История Милли не закрыта. Она просто начинается заново — в другом доме.

Первая «Горничная» вышла в конце 2025 года и собрала более 300 миллионов долларов при бюджете всего в 35. Для Сидни Суини это стал самый кассовый фильм в карьере, обогнав даже «Кто угодно, кроме тебя». Такой результат в Голливуде не обсуждают — его просто продолжают.

Новая семья и новые секреты

Продолжение будет основано на втором романе Фриды Макфадден «Секрет горничной». Милли снова устраивается домработницей, на этот раз в семью Гарриков.

Очень быстро она замечает тревожные детали: кровь на одежде хозяйки, слезы за закрытыми дверями и странное поведение мужа. Милли уверена, что в доме происходит что-то страшное, и решает разобраться, даже если это снова опасно.

Та же команда и задел на трилогию

Режиссерское кресло снова займет Пол Фиг, сценарий пишет Ребекка Сонненшайн. Съемки планируют начать в 2026 году. У Макфадден в серии три книги, так что у студии уже есть готовый фундамент для полноценной трилогии — если зрители примут вторую часть так же тепло, как первую. Милли возвращается. И, судя по всему, снова не просто мыть полы.