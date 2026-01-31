Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи $305 млн сборов и рекорд карьеры Сидни Суини: у «Горничной» будет вторая часть — режиссерское кресло снова займет Пол Фиг

$305 млн сборов и рекорд карьеры Сидни Суини: у «Горничной» будет вторая часть — режиссерское кресло снова займет Пол Фиг

31 января 2026 14:00
Кадр из фильма «Горничная»

Скорее всего и третья часть тоже будет.

У «Горничной» с Сидни Суини будет продолжение — и это решение выглядит максимально логичным. После неожиданно мощного кассового успеха Lionsgate официально запускает сиквел. История Милли не закрыта. Она просто начинается заново — в другом доме.

Первая «Горничная» вышла в конце 2025 года и собрала более 300 миллионов долларов при бюджете всего в 35. Для Сидни Суини это стал самый кассовый фильм в карьере, обогнав даже «Кто угодно, кроме тебя». Такой результат в Голливуде не обсуждают — его просто продолжают.

Новая семья и новые секреты

Продолжение будет основано на втором романе Фриды Макфадден «Секрет горничной». Милли снова устраивается домработницей, на этот раз в семью Гарриков.

Очень быстро она замечает тревожные детали: кровь на одежде хозяйки, слезы за закрытыми дверями и странное поведение мужа. Милли уверена, что в доме происходит что-то страшное, и решает разобраться, даже если это снова опасно.

Та же команда и задел на трилогию

Режиссерское кресло снова займет Пол Фиг, сценарий пишет Ребекка Сонненшайн. Съемки планируют начать в 2026 году. У Макфадден в серии три книги, так что у студии уже есть готовый фундамент для полноценной трилогии — если зрители примут вторую часть так же тепло, как первую. Милли возвращается. И, судя по всему, снова не просто мыть полы.

Фото: Кадр из фильма «Горничная»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Читать дальше 1 февраля 2026
Вин Дизель в соцсетях проговорился о финале «Форсажа 11»: названа точная дата выхода Вин Дизель в соцсетях проговорился о финале «Форсажа 11»: названа точная дата выхода Читать дальше 31 января 2026
На Кавказе уже начали: будут ли «цензурить» фильмы 18+ в остальных кинотеатрах России – ответ «Киноафиши» На Кавказе уже начали: будут ли «цензурить» фильмы 18+ в остальных кинотеатрах России – ответ «Киноафиши» Читать дальше 30 января 2026
95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил 95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил Читать дальше 29 января 2026
BAFTA-2026 объявила номинантов на премию: «Битва за битвой» и «Грешники» снова вышли в лидеры — 22 февраля буду внимательно следить за итогами BAFTA-2026 объявила номинантов на премию: «Битва за битвой» и «Грешники» снова вышли в лидеры — 22 февраля буду внимательно следить за итогами Читать дальше 28 января 2026
Сразу три больших звезды «Игры престолов» на одном экране: первым зрителям этот новый фильм «до боли напоминает Вестерос» Сразу три больших звезды «Игры престолов» на одном экране: первым зрителям этот новый фильм «до боли напоминает Вестерос» Читать дальше 1 февраля 2026
У этой картины по «Властелину колец» всего 6,3 на IMDb: зато там показали то, что не смог Питер Джексон У этой картины по «Властелину колец» всего 6,3 на IMDb: зато там показали то, что не смог Питер Джексон Читать дальше 1 февраля 2026
У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри Читать дальше 31 января 2026
Устали от маньяков и детективов? В прокат выходит сказка «Вверх по волшебному дереву» — вот точная дата и свежий трейлер Устали от маньяков и детективов? В прокат выходит сказка «Вверх по волшебному дереву» — вот точная дата и свежий трейлер Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше