304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года

Почти календарный год в лидерах детского просмотра.

В 2025 году итоги «Кинопоиска» неожиданно сместили фокус с громких премьер и взрослых хитов на детский экран.

В числе самых устойчивых лидеров оказался мультсериал «Три кота», который провёл в топ-10 онлайн-кинотеатра 304 дня подряд.

Почти весь год — без резких спадов и кратковременных всплесков, что для детского контента считается редкостью.

Почему именно «Три кота»

Секрет устойчивости проекта не в разовых просмотрах, а в повторяемости. Короткие серии, понятные сюжеты и узнаваемые персонажи делают мультфильм идеальным для фонового семейного просмотра.

Родители включают его не «по случаю», а как безопасный и предсказуемый вариант — утром, днём и перед сном. Именно такая модель и обеспечила сериалу рекордные 304 дня в топе.

Детская аудитория изменила расклад года

По данным Кинопоиска, в 2025 году 40% подписчиков хотя бы раз включали мультфильмы или семейное кино.

В результате детские проекты удерживали позиции в топ-10 в общей сложности 304 дня — и «Три кота» стали ключевым участником этого результата.

Всего в списке тайтлов с миллионной аудиторией оказалось 32 мультфильма, и это больше, чем у драм, триллеров или фантастики.

Рекорд как новая норма

304 дня в топ-10 — это показатель не всплеска интереса, а привычки. Мультсериал превратился в постоянный элемент семейного экрана, где важны не рейтинговые скачки, а доверие аудитории. И именно оно сделало «Три кота» одним из главных феноменов 2025 года.

