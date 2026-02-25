Меню
Киноафиша Статьи 30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?

30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?

25 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Таких масштабов у HBO еще не было.

Создатели «Рыцаря Семи Королевств» явно сделали выводы из болезненного финала «Игры престолов». Новый спин-офф HBO не просто продолжает вселенную — он изначально планируется как долгий марафон на 12–15 сезонов, который должен вернуть франшизе утраченное доверие зрителей.

План на 30 лет

Шоураннер Айра Паркер признался, что идеальная модель для сериала — выпускать историю блоками по 4–5 сезонов каждые десять лет. В таком формате проект может прожить до тридцати лет и проследить всю жизнь Дунка и Эгга почти в реальном времени.

Замысел амбициозный, но логика понятна: медленное, подробное повествование должно дать героям то развитие, которого так не хватило финалу оригинального шоу.

Почему это важно после провала 8-го сезона

Главная претензия к «Игре престолов» — спешка. Последние два сезона, особенно восьмой, оказались слишком короткими: всего шесть эпизодов на финал огромной саги. В итоге ключевые линии — от Короля Ночи до падения Дейенерис — завершились скомканно.

Сам Джордж Мартин ранее говорил, что идеальным вариантом были бы 10–13 сезонов. Но шоу закрыли раньше — и фанаты до сих пор это помнят.

Ставка на терпение

«Рыцарь Семи Королевств» идет противоположным путем. Первый сезон уже показал более размеренный темп, а намерение выпускать по сезону в год должно удерживать интерес аудитории без долгих пауз.

Если HBO действительно доведет план до конца, новый спин-офф может стать той самой «долгой формой», которой не хватило финалу «Игры престолов». Вопрос только один — хватит ли у студии и зрителей терпения на проект длиной в три десятилетия.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
