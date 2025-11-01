Меню
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко

1 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Актрису позвали на пробы лишь в последний момент.  

Комедия «Любовь и голуби» покорила зрителей 40 лет назад. Фильм мгновенно стал народным любимцем, чему способствовал не только оригинальный сюжет, но и идеально подобранный актерский ансамбль. Сегодня невозможно представить других исполнителей в ролях Нади, Василия или Раисы Захаровны.

Людмиле Гурченко достался самый противоречивый персонаж — роль разлучницы. Ее героиня с увлечением рассуждала про экстрасенсов и пришельцев, а ее фразы быстро разошлись на цитаты. Однако эта работа могла достаться другой актрисе — утверждению Гурченко на роль предшествовали серьезные споры.

Кастинг в фильм «Любовь и голуби»

Создатели фильма «Любовь и голуби» столкнулись с непростой задачей при подборе актрисы на роль Раисы Захаровны. Изначально режиссер Владимир Меньшов видел в этом образе свою супругу — Веру Алентову. Актриса даже начала погружаться в персонажа, разрабатывая для него характерные черты.

Однако судьба распорядилась иначе. В тот же период Юлий Райзман предложил Алентовой главную роль в картине «Время желаний». Выбор между центральным образом и эпизодическим персонажем был очевиден.

Кадр из фильма «Время желаний»

Тогда Меньшов обратился к Татьяне Дорониной — признанной театральной звезде. Артистка блестяще прочла текст на пробах, но решительно отказалась от роли разлучницы, считая такой образ для себя неприемлемым.

Кадр из фильма «Мачеха»

Следующей претенденткой стала Ольга Яковлева, чья театральная манера могла придать персонажу нужную колоритность. Однако после успешных проб актриса неожиданно отказалась без объяснения причин.

Кадр из фильма «Отклонение — ноль»

В поисках Меньшов даже рассмотрел кандидатуру Натальи Кустинской, но на этот раз уже фотопробы не убедили ни режиссера, ни художественный совет. Съемки уже стартовали, а ключевая роль оставалась вакантной.

Кастинг Людмилы Гурченко

Критическая ситуация с кастингом для разрешилась неожиданным образом. Именно тогда Владимиру Меньшову порекомендовали рассмотреть кандидатуру Людмилы Гурченко.

Съемки в карельском Медвежьегорске уже шли полным ходом, а ответ от актрисы все не поступал. Меньшов всерьез переживал — согласится ли недавно получившая звание народной артистки Гурченко на второстепенную роль в комедии.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Однако Людмила Марковна продемонстрировала высочайший профессионализм. Она не просто приехала на съемки, а полностью погрузилась в работу. Ее игра вызывала искренний восторг у всей съемочной группы.

Гурченко привнесла в образ и собственные находки. Именно она предложила наполнить квартиру Раисы Захаровны кактусами. Это создало комичный контраст — бедный Василий то и дело натыкался на колючки.

Еще одним трогательным штрихом стала любимая собачка актрисы, которую она с удовольствием брала с собой в кадр. Таким образом питомец оказался навсегда увековечен в советском кино.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби».

Фото: Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1984), «Мачеха» (1973), «Время желаний» (1984), «Отклонение — ноль» (1977)
Светлана Левкина
