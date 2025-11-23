3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

В сюжете слишком много несоответствий с реальными событиями.

«Спасти рядового Райана» прочно вошел в золотой фонд военного кино. Фильм получил «Оскар» и даже попал в Национальный реестр Штатов.

Картина завоевала репутацию эталона достоверности, особенно благодаря сцене высадки в Нормандии. Однако историк Мэтт Маклаклан, специализирующийся на полях сражений, обнаружил в ленте ряд несоответствий.

Роль Америки

Высадка в Нормандии 6 июня 1944 года была поистине международной операцией. Там сражались тысячи людей из Британии, Канады, Франции, Польши и десятка других стран. Однако фильм фокусируется исключительно на американском участии, создавая однобокую картину событий.

Особенно спорным выглядит эпизод с критикой британских союзников, которые якобы не спешат с захватом города Кан.

«На самом деле эта битва англичан продолжалась шесть недель и стала одним из самых ожесточенных сражений кампании», — заметил Маклаклан.

Не соответствует действительности и утверждение о полном провале танковой высадки — бронетехника все же достигла берега и поддержала пехоту.

Историк также отмечает недооцененный вклад военно-морского флота. Именно корабли ВМС США, подойдя вплотную к берегу, подавили немецкие укрепления, что позволило пехоте закрепиться на плацдарме.

Возраст солдат

Отряд в фильме состоит из зрелых мужчин, тогда как реальным солдатам в Нормандии едва исполнилось 22 года. Особенно это касалось элитных подразделений, где в основном служили 19-летние юноши.

Спасение рядового

Центральная сюжетная линия со спасением рядового Райана тоже вызывает вопросы.

«Вряд ли в разгар крупнейшей военной операции командование отправило бы целую группу в глубокий тыл противника ради одного солдата», — засомневался историк.

А преодоление 25 миль по вражеской территории в первые дни высадки выглядит практически невыполнимой задачей.

Даже если бы подобный приказ действительно отдали, его поручили бы подразделениям, находившимся ближе к месту службы солдата.

