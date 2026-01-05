3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе

Они начинались как тихие телепроекты, а превратились в глобальные феномены. В Турции — закрытые из-за низких рейтингов. В Латинской Америке, России и Европе — любимые, цитируемые, пересматриваемые. Эти сериалы доказали: настоящая драма не в кадре, а за ним.

«Гюльджемаль» / Gülcemal

История о человеке, который стал чудовищем, чтобы выжить, а потом влюбился — и не выдержал. Турецкие зрители пропустили этот сериал мимо ушей, а вот за границей он стал откровением. Россия, Аргентина, Польша — зрители восприняли «Гюльджемаля» как современную версию «Красавицы и чудовища».

Гюльджемаль, преданный матерью, возвращается мстить. Но вместо холодного расчёта находит Деву — простую, живую, беззащитную. Он видит в ней инструмент, а находит — зеркало. Потому что настоящий монстр — не тот, кто уродлив, а тот, кто перестал чувствовать.

И если турецкие рейтинги не заметили этой драмы, то мир давно понял: это одна из самых человечных историй о мести и прощении.

«Игра судьбы» / Baht Oyunu

Летняя романтическая комедия, которая оказалась слишком умной для собственного жанра. «Игра судьбы» вышла в тот же сезон, что и мегахит «Постучись в мою дверь», и проиграла рейтинговую гонку — но выиграла в другом. Этот сериал смеётся над всеми штампами турецких ромкомов и делает это с изяществом.

Ада — девушка, уверенная, что её род проклят: если бросить первого мужчину, счастья не будет. Она отчаянно цепляется за прошлое и пытается вернуть бывшего. А судьба подсовывает ей нового босса — Бору, человека без сантиментов и веры в чудеса. Их диалоги — фехтование логики и суеверий, а химия между героями — чистое электричество.

За границей зрители оценили иронию и баланс между лёгкостью и смыслом. Турция закрыла сериал на 17 серии, а зарубежные фанаты до сих пор требуют продолжения.

«Сказка феи» / Bir Peri Masali

Золушка, уставшая ждать принца, сама стала хищницей. «Сказка феи» с Алиной Боз и Таро Эмиром Текином — сериал, в котором героиня не мечтает, а планирует. Когда бедная Зейнеп находит сумку, полную денег, она не сдаёт её в полицию — она решает изменить свою жизнь.

В Турции зрители не приняли эту историю — героиня показалась слишком циничной. Но именно это сделало сериал хитом за рубежом. На форумах «Сказку феи» обсуждали как редкий пример женского антигеройства, где героиня действует не из наивности, а из холодного расчёта.

Зейнеп — не принцесса, а стратег. И, может быть, именно поэтому зрители в Бразилии, Испании и Грузии увидели в ней не преступницу, а женщину, которая осмелилась нарушить правила мира, где за мечту принято извиняться.

Ранее мы писали: «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.