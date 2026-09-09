3 турецких хита, которые возвращаются осенью 2026 года: новый «Клюквенный щербет» уже не за горами

Осень приготовила поклонникам турецких сериалов сразу несколько громких возвращений. Я бы особенно выделила три проекта — это уже проверенные хиты, которым предстоит доказать, что продолжение окажется не хуже предыдущих сезонов.

«Клюквенный щербет» — пятый сезон

Пожалуй, самое громкое возвращение в этой тройке. «Клюквенный щербет» стартует с пятым сезоном 18 сентября, правда, зрителей ждет практически полностью обновленный каст.

Из прежних главных актеров в проекте остались Барыш Кылыч и Эврим Аласья. Остальных персонажей теперь сыграют новые исполнители, поэтому продолжение фактически станет для сериала перезапуском. Уже известно, что в первой серии зрители увидят безутешного Абдуллу у могилы дочери Нурсемы.

«Далекий город» — третий сезон

Этот сериал давно стал одним из главных любимчиков публики, поэтому третьего сезона ждали особенно сильно. История Альи продолжится после событий, которые заставили ее вместе с сыном Денизом-Джиханом уехать за границу.

Создатели пока не раскрывают все детали сюжета, но уже понятно, что драмы меньше не станет. В продолжении обещают много эмоциональных сцен и экшена, а поклонники пока гадают, каким окажется новый этап отношений героев.

«Это море переполнится» — второй сезон

А вот главный хит TRT1 возвращается практически сразу после финала первого сезона. Самое приятное — продолжение не будет начинаться с нового витка спустя годы: история стартует именно с того места, где остановилась.

Адиль, Эсме, Элени и остальные герои снова окажутся в центре семейных конфликтов и новых испытаний. И уже в самом начале станет понятно, кого именно Адиль решит спасти после событий финала.

Получается очень приятная осенняя тройка: «Клюквенный щербет» рискует превратиться в практически новый сериал, «Далекий город» продолжит большую любовно-семейную драму, а «Это море переполнится» сразу подхватит интригу первого сезона. Посмотрим, кому из них удастся снова покорить зрителей.

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