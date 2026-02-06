Меню
Киноафиша Статьи 3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные

3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные

6 февраля 2026 20:00
Кадр из сериала «Открытый брак», «Циники», «Папа Миа»

Комедийные, незамысловатые и очень уютные.

Иногда хочется не «самый громкий хит», а просто сериал, который можно включить вечером и досмотреть до конца без ожиданий и пауз. Я выбрала три российских проекта, которые уже полностью доступны онлайн и по-разному, но довольно точно говорят о сегодняшней жизни.

«Открытый брак», 2 сезон

«Открытый брак»

Второй сезон «Открытого брака» неожиданно оказался взрослее и спокойнее первого. Здесь меньше провокаций и больше разговоров по существу: о разводе, изменах, детях и умении договариваться. Сериал не давит драмой, но аккуратно показывает, как люди с опытом и ошибками пытаются сохранить уважение друг к другу. Это редкий случай, когда история про кризис отношений не превращается в скандал, а остается честным и почти терапевтическим зрелищем.

«Циники», 1 сезон

«Циники»

Самый дерзкий выбор из подборки. «Циники» не пытаются быть удобными: здесь много неловких тем, жестких диалогов и неприятных персонажей. Сериал смотрит на рынок «обучения отношениям» без розовых очков и показывает, что за громкими лозунгами часто скрываются травмы и пустота. Смотреть местами некомфортно, но именно этим он и цепляет — как эксперимент и попытка честного разговора.

«Папа Миа»

«Папа Миа»

Более легкий, но не такой простой, как кажется. История отца и подростка подается как комедийная драма, но за шутками прячется тема взрослой ответственности и детского одиночества. Сериал «Папа Миа» неровный, иногда наивный, но в нем есть живые интонации и понятные ситуации, в которых легко узнать себя или знакомых.

Если хочется разного настроения — от спокойного диалога до жесткой сатиры, эти три сериала отлично подойдут для просмотра без ожидания новых серий.

Фото: Кадр из сериала «Открытый брак», «Циники», «Папа Миа»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
