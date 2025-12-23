3 свежие комедии для тех, кто устал от однообразных шуток: английская пародия на «Аббатство Даунтон» и 70 минут искрометного юмора по-русски

Эти фильмы работают в разных регистрах, но неизменно находят тех, кто хохочет от них до коликов.

В конце года зрителю традиционно предлагают «безопасные» комедии, но в этот раз выбор оказался куда разнообразнее. «Фэкхем-Холл», «Мечты сбываются» и «Дело семейное» объединяет только жанровая принадлежность — подход к юмору у них принципиально разный.

«Фэкхем-Холл» (2025)

Британская комедия режиссёров Джима О’Хенлона и Гордона Сида.

Хронометраж — 1 час 37 минут.

Действие разворачивается в Англии 1931 года. Мелкий мошенник Эрик Нун устраивается лакеем в поместье семьи Дэвенпорт и неожиданно быстро продвигается по служебной лестнице.

Его положение осложняется сразу двумя обстоятельствами: романом с дочерью хозяев и убийством, после которого именно он становится главным подозреваемым.

Фильм сознательно пародирует классические костюмные драмы — от «Аббатства Даунтон» до «Госфорд-парка», используя гротеск и самоиронию.

В ролях — Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи, Эмма Лейрд и Том Фелтон.

Юмор строится не на гэге, а на разрушении привычных жанровых ожиданий.

«Мечты сбываются» (2025)

Российская романтическая комедия режиссёра Александра Хааканы.

Продолжительность — 1 час 10 минут.

Настя и Паша вместе уже пять лет, но разговор о браке постоянно откладывается. В канун Нового года пара выигрывает в лотерею миллиард рублей — и именно это событие запускает цепочку конфликтов.

Деньги не решают проблемы, а лишь обнажают разницу во взглядах, ожиданиях и страхах героев.

В главных ролях — Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова и Никита Василевский.

Фильм использует привычную форму праздничной комедии, но концентрируется на разговоре о давлении социума, брачных сценариях и цене «идеальной жизни».

«Дело семейное» (2025)

Американская чёрная комедия режиссёра Алекса Уинтера.

Хронометраж — 1 час 37 минут.

Сестра и брат, Меган и Ноа, возвращаются в родной город ухаживать за матерью и находят в подвале дома замурованный труп женщины, пропавшей тридцать лет назад.

Вместо обращения в полицию они решают скрыть находку, чтобы сохранить репутацию семьи и выгодно продать дом. План рушится почти сразу: история становится достоянием СМИ, а ситуацию усугубляет шантаж со стороны сиделки.

В ролях — Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган и Билли Лурд.

Юмор фильма строится на столкновении морали, семейных иллюзий и абсурдности попыток «замести прошлое под ковёр».

Также вам будет интересно: Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран