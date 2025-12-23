Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 свежие комедии для тех, кто устал от однообразных шуток: английская пародия на «Аббатство Даунтон» и 70 минут искрометного юмора по-русски

3 свежие комедии для тех, кто устал от однообразных шуток: английская пародия на «Аббатство Даунтон» и 70 минут искрометного юмора по-русски

23 декабря 2025 07:58
«Фэкхем-Холл» (2025)

Эти фильмы работают в разных регистрах, но неизменно находят тех, кто хохочет от них до коликов.

В конце года зрителю традиционно предлагают «безопасные» комедии, но в этот раз выбор оказался куда разнообразнее. «Фэкхем-Холл», «Мечты сбываются» и «Дело семейное» объединяет только жанровая принадлежность — подход к юмору у них принципиально разный.

«Фэкхем-Холл» (2025)

Британская комедия режиссёров Джима О’Хенлона и Гордона Сида.

Хронометраж — 1 час 37 минут.

Действие разворачивается в Англии 1931 года. Мелкий мошенник Эрик Нун устраивается лакеем в поместье семьи Дэвенпорт и неожиданно быстро продвигается по служебной лестнице.

Его положение осложняется сразу двумя обстоятельствами: романом с дочерью хозяев и убийством, после которого именно он становится главным подозреваемым.

Фильм сознательно пародирует классические костюмные драмы — от «Аббатства Даунтон» до «Госфорд-парка», используя гротеск и самоиронию.

В ролях — Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи, Эмма Лейрд и Том Фелтон.

Юмор строится не на гэге, а на разрушении привычных жанровых ожиданий.

«Фэкхем-Холл» (2025)

«Мечты сбываются» (2025)

Российская романтическая комедия режиссёра Александра Хааканы.

Продолжительность — 1 час 10 минут.

Настя и Паша вместе уже пять лет, но разговор о браке постоянно откладывается. В канун Нового года пара выигрывает в лотерею миллиард рублей — и именно это событие запускает цепочку конфликтов.

Деньги не решают проблемы, а лишь обнажают разницу во взглядах, ожиданиях и страхах героев.

В главных ролях — Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова и Никита Василевский.

Фильм использует привычную форму праздничной комедии, но концентрируется на разговоре о давлении социума, брачных сценариях и цене «идеальной жизни».

«Мечты сбываются» (2025)

«Дело семейное» (2025)

Американская чёрная комедия режиссёра Алекса Уинтера.

Хронометраж — 1 час 37 минут.

Сестра и брат, Меган и Ноа, возвращаются в родной город ухаживать за матерью и находят в подвале дома замурованный труп женщины, пропавшей тридцать лет назад.

Вместо обращения в полицию они решают скрыть находку, чтобы сохранить репутацию семьи и выгодно продать дом. План рушится почти сразу: история становится достоянием СМИ, а ситуацию усугубляет шантаж со стороны сиделки.

В ролях — Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган и Билли Лурд.

Юмор фильма строится на столкновении морали, семейных иллюзий и абсурдности попыток «замести прошлое под ковёр».

Также вам будет интересно: Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран

Фото: Кадр из фильма «Фэкхем-Холл» (2025), «Мечты сбываются» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график) С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график) Читать дальше 22 декабря 2025
«Вам чего, дедушка?» Сергей Шакуров устраивает карьерный переворот в фильме «Стажер по-русски» — премьера 25 декабря на Premier «Вам чего, дедушка?» Сергей Шакуров устраивает карьерный переворот в фильме «Стажер по-русски» — премьера 25 декабря на Premier Читать дальше 20 декабря 2025
«Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель «Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель Читать дальше 20 декабря 2025
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» «Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» Читать дальше 20 декабря 2025
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Читать дальше 20 декабря 2025
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Читать дальше 19 декабря 2025
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Читать дальше 23 декабря 2025
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты «„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше