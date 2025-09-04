Меню
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют

4 сентября 2025 07:58
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Их можно пересматривать постоянно.

«Ментовские войны» — это культовый российский сериал о буднях петербургского уголовного розыска, который покорил зрителей ещё в 2005 году. Сценарий к нему писали отставной полковник милиции и криминальный журналист, что придало историям достоверность.

На протяжении 11 сезонов рейтинги проекта стабильно держались выше 7,5 баллов, а иногда пробивали и восьмибалльную отметку. Сериал сочетал в себе криминал, боевик, драму и детектив — идеальный рецепт для зрительской любви.

Фанаты до сих пор надеются на продолжение, но пока остаётся только пересматривать классические эпизоды. И некоторые серии «Ментовских войн» претендуют на звание любимых среди поклонников.

«Недетские игры» 6 часть (1 сезон 12 серия)

В финале первого сезона «Ментовских войн» зрителей ждала настоящая эмоциональная буря. Серия соединила личную драму и профессиональные проблемы героев.

Шилов и Скрябин вышли на охоту за опасным преступником по кличке Румын — именно он организовал подрыв автомобиля, который унес жизнь Соловьёва. В этой серии сошлось всё: террористы-подрывники, наркодилеры и жажда мести.

Хотя Румын был устранен при задержании, справедливость все же восторжествовала.

«Классная серия, до конца в напряжении держит», — пишут зрители.

«В условиях неочевидности» 2 часть (2 сезон 10 серия)

Нападение на подругу Дорошенко — Аню — добавило напряжённости сюжету. Ей чудом удаётся вызвать помощь, но Джексон серьёзно страдает от удара электрошокером.

Команда организует засаду в квартире девушки и ловит обоих нападавших. Казалось бы, угроза устранена — но через несколько дней происходит новое преступление. На заводе убивают директора Зальцмана и главу отдела кадров.

Дело оказывается запутаннее, чем предполагалось изначально.

«Шилов поступил верно, полюбила его с этой серии особенно», — признаются комментаторы.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

«Казаки-разбойники» 1 часть (3 сезон 1 серия)

Третий сезон «Ментовских войн» начинается с громкого дела — банда нападает на инкассаторские машины, оставляя за собой трупы. Расследованием занимается не только милиция, но и ФСБ.

Генерал Крюков идёт на рискованный шаг — обращается к криминальному авторитету Васнецову, предлагая ему свободу в обмен на помощь. Под подозрение быстро попадает глава охранной компании с говорящей кличкой «Красавчик», хотя он яростно отрицает свою причастность.

Но самое неожиданное ждёт впереди — следы ведут за границу в Китай.

«Сериал классный, сразу начало сезона — и такое сильное, 3 сезон лучше всех», — отметили пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда пропала Мила Сорокина после 9 сезона.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
