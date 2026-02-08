3 сериала от Prime Video, которые моментально затянут на все выходные: просмотрите до самого утра

От постапокалипсиса до уютного детектива — три шоу Prime Video, способные избавить от мучительного выбора и сразу включить режим «еще одну серию».

Fallout

После финала второго сезона «Фаллаут» окончательно закрепился в статусе одного из главных хитов Prime Video. История переносит зрителей в постапокалиптический Лос-Анджелес, переживший ядерную катастрофу. Люди прячутся в убежищах, но рано или поздно им приходится выйти наружу — в мир, который одновременно пугает и завораживает.

«Беглецы»

Среди громких премьер легко пропустить тихие, но душевные проекты. Сериал «Беглецы», созданный Джонасом Пейтом, рассказывает о выпускниках школы из Северной Каролины, которые решают собрать рок-группу и попробовать поймать удачу. Сериал цепляет прежде всего атмосферой — это теплая история о дружбе, мечтах и поиске себя.

«Дефективный детектив»

Иногда лучший выбор — проверенный временем сериал. «Дефективный детектив» с Тони Шалубом в роли детектива с обсессивно-компульсивным расстройством остается одним из самых любимых процедурных проектов. Восьмикратный лауреат «Эмми» насчитывает 124 серии — идеальный запас для длинных выходных.

Если устали от бесконечного скроллинга в поисках «того самого» сериала, попробуйте начать с этих трех — у каждого есть свой характер и настроение, но все они отлично справляются с главной задачей: затягивают уже с первой серии.