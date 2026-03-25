3 сериала от Disney+, в которых первая серия ужасна, а остальные прекрасны

Стриминговые сериалы всё чаще требуют терпения. Первый эпизод может показаться осторожным или даже скучным, но дальше сюжет набирает глубину и смысл. Мы выбрали три таких сериала от Disney+, на которые стоит обратить внимание, несмотря на первый эпизод.

«Перси Джексон и олимпийцы»

Экранизация книг Рика Риордана начиналась довольно сдержанно: создатели аккуратно вводили зрителя в мир полубогов и мифов. Но уже после первых серий сериал начинает уверенно дышать полной грудью. Перси взрослеет, конфликты усложняются, а мифология перестаёт быть просто фоном.

Во втором сезоне «Перси Джексон и олимпийцы» история стала масштабнее и эмоциональнее, доказав, что проект создавался с прицелом на долгую жизнь.

«Сорвиголова: Рождённый заново»

Возвращение Мэтта Мёрдока в киновселенную Marvel поначалу выглядит как привычный супергеройский старт. Однако дальше сериал превращается в плотный политический триллер. Шоу вольно адаптирует культовую историю Фрэнка Миллера, делая акцент на противостоянии власти и личности.

С каждой серией напряжение растёт, а драматизм достигает уровня, которого Marvel давно не показывала в сериальном формате.

«Андор»

Первый эпизод «Андора» расколол фанатов «Звёздных войн»: слишком медленно, слишком мрачно, слишком не по канону. Но именно этот неспешный ритм оказался ключом к успеху. Сериал постепенно раскрывает мир Империи как систему страха и контроля, а путь Кассиана Андора — как историю взросления и выбора.

Почему не стоит бросать после пилота

Эти сериалы доказывают: первый эпизод — не приговор. Иногда он лишь подготовка к большой истории, которая раскрывается шаг за шагом и вознаграждает терпеливого зрителя.

