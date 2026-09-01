3 сериала НТВ, которые я особенно жду осенью 2026 года: не только долгожданный 8 сезон «Невского»

НТВ приготовил на новый сезон сразу несколько громких премьер и продолжений.

Осенью российским сериалам точно будет чем удивлять зрителей. НТВ возвращает знакомых героев, запускает новые истории и одновременно обращается к очень разным жанрам.

Я бы особенно выделила три проекта — «Невский», «Трудно быть богом» и «Скорая помощь».

«Невский»: что будет с Павлом Семёновым?

Пожалуй, главное возвращение сезона — восьмой сезон «Невского». Центральной темой новой истории снова становится дело Архитектора.

Сотрудники ФСБ приближаются к разгадке тайны, но после гибели Павла Семёнова вопросов становится только больше. Следствие начинает разыскивать его жену Татьяну Белову, которая может знать, какие секреты оставил после себя Архитектор.

Пока НТВ не объявил точную дату премьеры. Название «Наследство Архитектора» часто встречается в публикациях о восьмом сезоне, однако официально канал обозначает проект просто как «Невский», 8-й сезон.

«Трудно быть богом»

А вот эту премьеру я жду особенно. 3 сентября выйдет сериал по знаменитой повести Аркадия и Бориса Стругацких.

Главный герой Антон отправляется на далекую планету Арканар и становится доном Руматой Эсторским. Его задача — наблюдать за местной цивилизацией и не вмешиваться в естественный ход ее истории.

Но есть личная причина, которая усложняет задание: на Арканаре пропал отец Антона.

Главную роль исполнил сербский актер Александар Радойичич, а в сериале также сыграли Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый и Леонид Ярмольник.

«Скорая помощь», 9-й сезон

И, конечно, нельзя забывать о продолжении популярной медицинской истории. Гоша Куценко вновь сыграет Константина Кулыгина, а врачи 58-й подстанции столкнутся с новым начальником — Антоном Максаковым.

Для Максакова на первом месте стоят показатели и отчеты. Он требует сокращать количество госпитализаций, тогда как Кулыгин и его коллеги привыкли прежде всего спасать людей.

Получается классический конфликт: статистика против жизни пациента. И кажется, что девятому сезону без новых драм точно не обойтись.

Вот такую тройку я бы точно внесла в свой осенний список. «Невский» — ради продолжения истории Архитектора, «Трудно быть богом» — ради Стругацких, а «Скорая помощь» — ради любимых героев и нового конфликта. Теперь остается дождаться премьер и проверить, оправдают ли они ожидания.

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