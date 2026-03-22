3 самых стильных фильма про моду: еще успеете посмотреть до премьеры фильма «Мать Мария» с Хэтэуэй

22 марта 2026 09:25
Кадры из фильмов «Коко до Шанель», «Высокая мода», «Призрачная нить»

Они помогут настроиться на нужный лад.

В апреле на мировые экраны выходит новая работа режиссёра Дэвида Лоури. Музыкальная драма под названием «Мать Мария» расскажет историю модельерши Сэм, которую сыграет Михаэла Коэл. Её героиня создаёт наряды для самых богатых клиентов по всему миру, но сама предпочитает держаться в стороне от светской жизни и живёт в уединённом доме за городом.

Однажды к ней на пороге появляется незваная гостья — бывшая подруга, когда‑то известная певица, выступавшая под псевдонимом Мать Мария. Эту роль исполнила Энн Хэтэуэй. Из‑за громкого скандала её карьера пошла под откос. Тем не менее звезда не теряет надежды и готовится к возвращению на сцену с новым шоу.

В попытке осуществить задуманное Мария обращается к Сэм. Она просит подругу забыть старые разногласия и создать для неё самое грандиозное платье в истории.

Мы же решили вспомнить другие ленты о стиле и моде, которые можно успеть посмотреть до премьеры.

«Призрачная нить»

Действие разворачивается в Лондоне середины прошлого века. Рейнольдс Вудкок — знаменитый модельер, который создаёт наряды для аристократов, звёзд экрана и членов королевских семей. Его работы считаются эталоном классического вкуса и изысканности.

Сам кутюрье отличается замкнутостью и холодностью. Он строго придерживается заведённого порядка и не терпит изменений в своём образе жизни. Рейнольдс живёт вместе с сестрой Сирил, которая управляет его модным домом.

В личную жизнь модельер никого не впускает. Всё меняется, когда он знакомится с официанткой Альмой. Девушка становится его музой и моделью. Однако их отношения складываются непросто: Альма не готова безропотно подчиняться тому, кто открыл для неё мир высокой моды.

Картина, вышедшая в 2017 году, была номинирована на шесть премий «Оскар» и получила награду за лучший дизайн костюмов.

«Высокая мода»

Ироничная комедия Роберта Олтмена рассказывает о том, что остаётся за кадром парижской Недели моды. На подиуме всё выглядит безупречно, а за кулисами разворачивается сразу несколько сюжетных линий, связанных с журналистами, которые освещают это событие.

В ленте использовано множество кадров, снятых на настоящих показах. В эпизодических ролях появились звёзды эстрады, известные дизайнеры, супермодели и реальные кутюрье.

Фильм был отмечен премией Национального совета кинокритиков США за лучший актёрский ансамбль и выдвигался на две премии «Золотой глобус». Критики и зрители до сих пор включают его в списки лучших картин о мире моды.

«Коко до Шанель»

Биографическая драма рассказывает о пути легендарного дизайнера, изменившего представление о женской одежде во всём мире. Габриэль Шанель рано потеряла родителей и воспитывалась в приюте. В юности она работала продавщицей, выступала в кабаре — именно там получила прозвище Коко.

В её жизни были и громкие романы, и серьёзные разочарования. Лента показывает, как формировался стиль дизайнера, который всегда избегал рюшей, бантов и нарядов из тяжёлых тканей.

Критики высоко оценили игру актёров, режиссёрскую работу и сценарий. Но особенно выделили художника по костюмам. Фильм получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов».

Фото: Кадры из фильмов «Коко до Шанель» (2008), «Высокая мода» (1994), «Призрачная нить» (2017)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
