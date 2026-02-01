Меню
3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков

3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков

1 февраля 2026 13:46
3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков

Пришло время дать им шанс, пока стриминг не решил, что такие истории никому не нужны.

Пока все пересматривают «Очень странные дела» с «Игрой в кальмара», на Netflix тихо живут сериалы, которые так и не нашли свою аудиторию в России. По версии Collider, это настоящие скрытые жемчужины – судя по паре сотен оценок на «Кинопоиске», у нас их и правда проглядели.

1. «Алекса и Кэти» (2018–2020)

За названием, похожим на типичный молодежный ситком, скрывается неожиданно глубокая история. Две подруги идут в старшую школу, но одна из них, Алекса, борется с раком.

«Алекса и Кэти» умудряется балансировать между легким юмором и серьезными темами – тревожностью, паническими атаками и последствиями болезни. Это история не про болезнь, а про дружбу, которая становится опорой в самый трудный период.

3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков

2. «Биохакеры» (2020–2021)

Немецкий триллер с элементами Sci-Fi, который сочетает в себе университетскую драму, шпионский сюжет и этические дилеммы биохакинга.

Студентка Миа поступает в университет, чтобы внедриться в команду блестящего, но беспринципного профессора Тани Лоренц. Ее настоящая цель – месть за смерть брата.

Умный, динамичный и стильный сериал, который задает неудобные вопросы о будущем генной инженерии.

3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков

3. «Джули и призраки» (2020)

Музыкальная фэнтези-драма о девушке Джулии. Она переживает смерть матери и случайно воскрешает призраков участников панк-группы 90-х.

Вместе они создают новую группу, где призраков видно, только когда они играют. «Джули и призраки» – искренний, наполненный хитовыми номерами сериал о любви, потере и силе музыки.

Фото: Кадр из сериала «Биохакеры», «Алекса и Кэти», «Джули и призраки»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
