3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи

Март снова доказывает: скучать нам не дадут. Среди десятков премьер легко потеряться, поэтому я выбрала три проекта, которые действительно выглядят многообещающе — по именам в титрах, первому синопсису и общему настроению. Сохраняйте, чтобы не забыть включить в день релиза.

«Молодой Шерлок»

Новая версия истории о Шерлоке Холмсе переносит нас в его юность. 19-летний гений в исполнении Хиро Файнса Тиффина оказывается втянут в расследование убийства в Оксфорде — и дело быстро выходит за рамки университетских стен.

Проект основан на книгах Энди Лейна, а режиссёром всех восьми эпизодов выступил Гай Ричи. И это уже знак качества: динамика, стиль и фирменная ирония почти гарантированы. Если любите детективы с драйвом и атмосферой Англии XIX века — ставьте напоминание на 4 марта.

«Скарпетта»

Экранизация цикла Патрисии Корнуэлл о судебном патологоанатоме Кей Скарпетте звучит как будущий хит для поклонников серьёзных криминальных драм. В центре сюжета «Скарпетты» — расследования сложных преступлений с опорой на современные технологии и психологию.

Шоураннер — Элизабет Сарнофф, работавшая над «Остаться в живых» и «Барри», а в актёрском составе — Джейми Ли Кёртис и Ариана ДеБоз. Такой тандем даёт надежду на напряжённую, умную и по-настоящему мрачную историю. Премьера — 11 марта.

«Что‑то очень плохое должно случиться»

Самое тревожное название месяца — и, похоже, не просто так. Молодая пара готовится к свадьбе, но вокруг постепенно сгущается ощущение надвигающейся катастрофы.

Сериал создают Мэтт Даффер и Росс Даффер — авторы «Очень странных дел». Это значит, что нас ждёт смесь драмы, хоррора и медленно нарастающего ужаса, который подкрадывается почти незаметно. Премьера намечена на 26 марта — отличный вариант для тех, кто любит напряжение без дешёвых скримеров.