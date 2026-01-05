3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают

«Доктор Хаус» в равной степени был и процедуралом, и психологической драмой, поэтому шоу быстро нашло свою аудиторию после премьеры. Циничного и грубого доктора Грегори Хауса было трудно полюбить, но за ним оказалось интересно наблюдать.

Даже когда казалось, что сериал выдыхается, проект дарил щедрую порцию черного юмора и оглушающих поворотов сюжета. Многие эпизоды до сих пор можно пересматривать бесконечно, но некоторые серии буквально преследуют зрителей после первого же раза — они по-настоящему мрачны. Ставить их на повтор точно не хочется.

«Навечно»

Сезон 2, Эпизод 22

В серии в больницу доставляют мать в тяжелой послеродовой депрессии. Она пыталась утопить младенца и едва сама не свела счеты с жизнью.

В клинике она снова нападает на своего ребенка, и на этот раз мальчик умирает. Команда изо всех сил пытается справиться с ужасами того, что совершила их пациентка: помогать ей им не хочется, но это необходимо. Серия остается одним из самых душераздирающих эпизодов «Доктора Хауса».

«Сердце Уилсона»

Сезон 4, Эпизод 16

Когда Хаус восстанавливает свои воспоминания после аварии, он понимает, что подруга Уилсона Эмбер Волакис имеет серьезные проблемы со здоровьем. И он не в состоянии их вылечить. Эмбер умирает, и ее смерть разрушает давнюю дружбу Хауса и Уилсона.

Оказалось невыносимо тяжело смотреть, как персонаж пытается спасти девушку и, в конечном счете, понимает, что это невозможно. Хаус предстает здесь сломленным, испытывающим чувство вины, уязвимым человеком.

«Все умрут»

Сезон 8, Эпизод 22

После того, как Хаус оказывается в горящем здании вместе с пациентом, он вынужден разобраться с собственным жизненным выбором, решая, что делать дальше.

Среди галлюцинаций с персонажами из прошлого он сталкивается лицом к лицу с собственной болью и саморазрушением. Может показаться, что Хаус в итоге погибает в огне. Но конечном итоге выясняется, что он инсценировал свою собственную гибель, чтобы исчезнуть со смертельно больным Уилсоном, доживающим последние дни.

Финал сериала «Доктор Хаус» поклонники не любят пересматривать из-за такого болезненного прощания с героями.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему финал сериала «Доктор Хаус» обошёлся без Кадди.