3 самых дорогих турецких сериала, и среди них нет «Великолепного века»: на №1 потратили больше одного миллиарда рублей

Турецкие сериалы давно перестали быть просто романтическими историями. Сегодня это масштабные проекты с огромными бюджетами, сложными декорациями и впечатляющими съемками. Особенно если речь идет об исторических драмах. Мы выбрали три самых дорогих турецких сериала, которые поразили не только зрителей, но и своими затратами.

«Барбароссы: Меч Средиземноморья» — более миллиарда рублей

Исторический сериал о знаменитом османском адмирале Хайреддине Барбароссе стал одним из самых дорогих проектов турецкого телевидения.

Съемки требовали масштабных морских баталий, сложных декораций и большого количества массовки. Только на подготовительный этап было потрачено около 6 миллионов долларов, а производство каждой серии обходилось примерно в 300 тысяч долларов.

В итоге общий бюджет сериала составил около 1,2 миллиарда рублей. Несмотря на такие вложения, проект не смог повторить успех других исторических хитов, но визуально стал одним из самых масштабных турецких сериалов.

«Воскресший Эртугрул» — исторический эпос на пять сезонов

Этот сериал рассказывает историю формирования Османской империи и жизни Эртугрула — отца Османа I.

Проект получился действительно масштабным: пять сезонов и около 150 эпизодов. В сериале использовали массовые батальные сцены, исторические костюмы и сложные декорации. Даже доспехи для лошадей создавались вручную.

Каждая серия обходилась примерно в 6 миллионов рублей, а общий бюджет приблизился к миллиарду рублей. В итоге «Воскресший Эртугрул» стал одним из самых популярных турецких сериалов в мире.

«Династия Шакир-паши»: дорогой проект с трудной судьбой

Этот сериал часто называют турецкой версией «Аббатства Даунтон». Создатели восстановили настоящий исторический особняк площадью 1200 квадратных метров, а костюмы создавались по архивным данным XX века.

Однако съемки сопровождались множеством проблем: пожар, шторм, повреждение декораций и даже судебные разбирательства. Только подготовительный этап обошелся примерно в 8 миллионов евро.

В результате стоимость одной серии достигала около 50 миллионов рублей, что делает проект одним из самых дорогих в истории турецкого телевидения.