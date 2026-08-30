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Киноафиша Статьи 3 российских сериала нулевых, которые до сих пор хочется пересматривать: помню, как ждала новую серию по ТВ

3 российских сериала нулевых, которые до сих пор хочется пересматривать: помню, как ждала новую серию по ТВ

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», «Убойная сила»

Некоторые сериалы до сих пор актуальны.

Российское телевидение 2000-х подарило нам немало проектов, которые со временем стали настоящей классикой. Я выбрала три сериала из той эпохи, к которым лично мне особенно приятно возвращаться.

«Убойная сила»

Сериал стартовал в 2000 году и довольно быстро стал одним из главных милицейских хитов. В центре истории — сотрудники петербургского уголовного розыска, а главные роли исполнили Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Сергей Селин и Семен Стругачев.

Мне особенно нравится, что «Убойная сила» никогда не превращалась в бесконечную мрачную криминальную драму. Здесь хватало расследований, но было и много юмора, благодаря которому герои казались живыми.

«Ликвидация»

Кадр из сериала «Ликвидация»

Если выбирать самый атмосферный сериал нулевых, для меня это будет именно «Ликвидация». Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Полина Агуреева создали историю послевоенной Одессы, где уголовный розыск пытается разобраться с загадочным Академиком и его группировкой.

Здесь прекрасно всё: одесский колорит, актеры, музыка, диалоги и ощущение времени. Давид Гоцман получился настолько ярким героем, что сериал невозможно представить с другим исполнителем.

«Мастер и Маргарита»

Ну и куда же без экранизации Владимира Бортко? Десятисерийный сериал 2005 года для многих до сих пор остается главным экранным воплощением романа Булгакова.

Главное преимущество сериала — его подробность. В десяти сериях Бортко смог сохранить гораздо больше сюжетных линий и персонажей, чем позволил бы полнометражный фильм. А музыка Игоря Корнелюка и своеобразная визуальная атмосфера сделали эту версию узнаваемой с первых минут.

Мне кажется, именно такие сериалы и объясняют, почему мы до сих пор вспоминаем нулевые с теплом. Они не обязательно были идеальными, но у каждого был собственный характер, любимые герои и та самая атмосфера, которую сегодня иногда очень трудно поймать.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», «Убойная сила»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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