3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году

Свежая новинка и проверенные хиты о героях, для которых закон — не просто работа, а личная война.

Российские сериалы про адвокатов давно перестали быть сухими процедуралами. Сегодня это эмоциональные истории о людях, которые не только защищают клиентов, но и пытааются разобраться с собственными демонами. Я выбрала три проекта, которые смотрятся на одном дыхании.

«Неверные»

Сериал START «Неверные» цепляет уже с первых минут — и атмосферой, и сильным кастом. В центре сюжета адвокат Ольга, чья жизнь трещит по швам из-за алкогольной зависимости. Осознав, что может потерять сына, она устраивается в юридическую фирму бывшего одноклассника.

Героиня берется за сложные дела, используя аналитический ум и нестандартное мышление. Но прошлое не отпускает, и главный вопрос здесь — сможет ли она навести порядок не только в работе, но и в собственной жизни.

«Кто, если не я?»

Если хочется более классической драмы, стоит обратить внимание на сериал «Кто, если не я?». Главная героиня Нина Беркутова в один момент теряет всё: работу, мужа и контакт с детьми.

Но вместо того чтобы опустить руки, она возвращается к адвокатской практике и начинает помогать тем, кто действительно нуждается в защите. Это история не столько о судах, сколько о силе характера и умении начать жизнь заново.

«Цена жизни»

«Цена жизни» предлагает более жесткий сюжет. Илья Шагин теряет жену из-за врачебной халатности и пытается добиться справедливости, но сам оказывается за решеткой по сфабрикованному делу.

Спустя шесть лет он выходит на свободу уже дипломированным юристом. Теперь его главные принципы — честность и справедливость, а прошлое становится главным двигателем всех поступков.