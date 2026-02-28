Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году

3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году

28 февраля 2026 07:58
Кадры из сериалов «Неверные», «Кто, если не я?», «Цена жизни»

Свежая новинка и проверенные хиты о героях, для которых закон — не просто работа, а личная война.

Российские сериалы про адвокатов давно перестали быть сухими процедуралами. Сегодня это эмоциональные истории о людях, которые не только защищают клиентов, но и пытааются разобраться с собственными демонами. Я выбрала три проекта, которые смотрятся на одном дыхании.

«Неверные»

«Неверные»

Сериал START «Неверные» цепляет уже с первых минут — и атмосферой, и сильным кастом. В центре сюжета адвокат Ольга, чья жизнь трещит по швам из-за алкогольной зависимости. Осознав, что может потерять сына, она устраивается в юридическую фирму бывшего одноклассника.

Героиня берется за сложные дела, используя аналитический ум и нестандартное мышление. Но прошлое не отпускает, и главный вопрос здесь — сможет ли она навести порядок не только в работе, но и в собственной жизни.

«Кто, если не я?»

«Кто, если не я?»

Если хочется более классической драмы, стоит обратить внимание на сериал «Кто, если не я?». Главная героиня Нина Беркутова в один момент теряет всё: работу, мужа и контакт с детьми.

Но вместо того чтобы опустить руки, она возвращается к адвокатской практике и начинает помогать тем, кто действительно нуждается в защите. Это история не столько о судах, сколько о силе характера и умении начать жизнь заново.

«Цена жизни»

«Цена жизни»

«Цена жизни» предлагает более жесткий сюжет. Илья Шагин теряет жену из-за врачебной халатности и пытается добиться справедливости, но сам оказывается за решеткой по сфабрикованному делу.

Спустя шесть лет он выходит на свободу уже дипломированным юристом. Теперь его главные принципы — честность и справедливость, а прошлое становится главным двигателем всех поступков.

Фото: Кадры из сериалов «Неверные», «Кто, если не я?», «Цена жизни»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Читать дальше 28 февраля 2026
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом «Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом Читать дальше 28 февраля 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке» С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке» Читать дальше 28 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше