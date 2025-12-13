Меню
3 российских новогодних сериала, после которых срочно захочется купить бенгальских огней и мандаринов: создают атмосферу на раз-два

13 декабря 2025 19:35
Кадры из сериалов «Новогодний рейс», «За пять минут до января», «Новогоднее счастье»

Эти проекты проникнуты духом праздника.

Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую, и вместе с покупкой подарков и украшением ёлки возникает главный вопрос — как поймать то самое праздничное настроение, которое само собой приходило в детстве?

Один из самых тёплых и верных способов сделать это — погрузиться в добрые сериалы, где действие разворачивается под бой курантов и падающий снег. Советуем 3 таких ленты.

«Новогодний рейс»

Вера Павловская, бывшая рок-звезда, а теперь забывшая о себе домохозяйка, готовится к самому одинокому Новому году. Её муж, режиссёр Сергей Павловский, под предлогом срочных съёмок улетел к молодой любовнице.

Журналистка Стефания вынуждена провести вечер с родителями своего жениха Петра — милого, доброго, но нелюбимого человека.

Архитектор Сергей Скворцов спешит из Петербурга в Москву на встречу с невестой Лорой, а юная библиотекарша Бронислава лелеет несбыточную мечту — завоевать сердце Олега, сына Павловских, хотя тот давно и счастливо женат.

Но предновогодний хаос и суматоха вносят свои жёсткие коррективы. Все их тщательно выстроенные, а порой и отчаянные планы рушатся в одно мгновение, заставляя каждого из них сделать неожиданный поворот.

Кадр из сериала «Новогодний рейс»

«За пять минут до января»

В фильм вошли пять, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом историй. Герои этих сюжетов живут в разных мирах: здесь и модный композитор Савицкий, и отважный майор МЧС Макаров, и капризная поп-звезда Елизавета Барышева, и талантливая руководительница детской студии Олеся Цветкова, и даже пенсионер-домосед Петрович из деревни Бабаево, который, как выясняется, немножко волшебник.

Необъяснимым образом судьба сводит всех этих непохожих людей вместе. Местом встречи становится тихое, заснеженное Бабаево. И именно здесь каждый из них неожиданно для себя обретёт счастье.

Кадр из сериала «За пять минут до января»

«Новогоднее счастье»

В центре сюжета «Новогоднего счастья» — четыре истории, которые разворачиваются в самую волшебную пору: снежную зиму накануне праздника. Их герои — самые обычные люди из нашего времени, но их ждут совершенно сказочные приключения.

Особую роль во всём этом играет очаровательная девушка-полицейский. Только её протоколы — не за превышение скорости, а за нарушение неких волшебных правил. Вмешиваясь в судьбы героев, она не столько их наказывает, сколько задаёт им верное направление, чтобы каждый из них в итоге получил свой заслуженный хэппи-энд.

Кадр из сериала «Новогоднее счастье»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12».

Фото: Кадры из сериалов «Новогодний рейс», «За пять минут до января», «Новогоднее счастье»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
