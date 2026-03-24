Киноафиша Статьи 3 раза в истории режиссеры брали научно-фантастические романы и делали фильм лучше: и дважды это был Ридли Скотт

3 раза в истории режиссеры брали научно-фантастические романы и делали фильм лучше: и дважды это был Ридли Скотт

24 марта 2026 17:09
Кадры из фильмов «Парк Юрского периода», «Марсианин», «Бегущий по лезвию»

Те редкие экранизации, которые превзошли оригинал.

Есть мнение, что книга всегда лучше. Но иногда кино берет историю и делает с ней что-то большее — добавляет масштаб, эмоции и ту самую магию, которую невозможно прочитать, только почувствовать. И вот три редких случая, когда экран действительно победил страницу.

«Парк Юрского периода»

«Парк Юрского периода» — тот случай, когда режиссер понял главное: зрителю важно не только «как это работает», но и «что ты при этом чувствуешь».

Книга Майкла Крайтона была насыщена научными деталями, но Стивен Спилберг сделал акцент на эмоциях. Он превратил историю в настоящее чудо — момент, когда герои впервые видят динозавров, до сих пор работает сильнее любых объяснений.

И самое важное — фильм стал проще, но не глупее. Он убрал лишнее, добавил человечности персонажам и сделал историю цельной. В итоге получился не просто триллер, а кино, которое определило целую эпоху.

«Парк Юрского периода»

«Марсианин»

«Марсианин» — пример того, как можно взять отличную книгу и сделать её… легче для восприятия, но сильнее по воздействию.

Роман Энди Вейера — это сплошной поток научных объяснений и внутренних монологов. А фильм, снятый Ридли Скоттом, делает ставку на визуал и актерскую игру.

Мэтт Дэймон показывает одиночество, страх и надежду без длинных объяснений. И именно поэтому история ощущается более живой и напряженной.

«Марсианин»

«Бегущий по лезвию»

«Бегущий по лезвию» — это вообще отдельный случай. Он не просто экранизировал книгу Филипа Дика, а переосмыслил её.

Роман задавал вопросы о человечности, но фильм превратил их в атмосферу. Ридли Скотт создал мир, который буквально давит на тебя — дождь, неон, одиночество и ощущение, что будущее уже сломалось.

И в итоге именно фильм стал культовым. Его визуальный стиль повлиял на весь жанр киберпанка, а сцена «слезы под дождем» — это уже не просто момент, а часть поп-культуры, которую помнят даже те, кто не читал книгу.

«Бегущий по лезвию»
Фото: Кадры из фильмов «Парк Юрского периода», «Марсианин», «Бегущий по лезвию»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
