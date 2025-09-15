Меню
3 причины, почему Уэнсдэй из 90-х была лучше: Дженна Ортега с ней и рядом не стояла

15 сентября 2025 11:21
Кадры из сериала «Уэнсдэй», фильма «Ценности семейки Аддамс» (1993)

Некоторые зрители считают, что новая звезда не дотягивает до предшественницы.

Дженна Ортега сейчас на пике популярности благодаря главной роли в хите Netflix «Уэнсдэй». А ведь долгое время с этим образом прочно ассоциировалась Кристина Риччи.

А все благодаря успеху первой полнометражной экранизации комикса в 1991 году. Именно та версия героини стала иконой — её костюмы копировали на Хэллоуин, а цитаты разбирали на мемы. Многие фанаты до сих пор уверены, что новая Уэнсдэй не дотягивает до оригинала по нескольким причинам.

Мрачность

Каноничная Уэнсдэй — это не просто девочка в чёрном платье, а по-настоящему жутковатый персонаж. Кристина Риччи играла её с лёгкой грустью и напряжением — и это придавало образу глубину. Её мрачность была частью характера.

Дженна Ортега, конечно, сохранила любовь к чёрному юмору, но её Уэнсдэй чаще улыбается, иронизирует и смотрит на мир с вызовом, а не с тоской.

Загадочность

Загадочность — это то, что делало Уэнсдэй Кристины Риччи по-настоящему запоминающейся. Её персонаж оставался «тёмной лошадкой» до самого конца: зрители видели её странности, но не понимали, что скрывается за этим ледяным взглядом. Она словно жила в своём призрачном мире, и это вызывало мурашки.

Кадр из фильма «Ценности семейки Аддамс»

Уэнсдэй Дженны Ортеги, напротив, более открыта — она объясняет свои поступки, шутит и проявляет эмоции, пусть и в мрачном ключе, пишет автор Дзен-канала «Культурный маньяк».

Внешний вид

Зрители отметили, что Кристина Риччи идеально подходила на роль. А вот с образом Ортеги пришлось поработать стилистам.

«Высоколобая Риччи так смотрела из-под бровей, что дух захватывал. А губы? Тонко сжатые, верхней практически не видно. Истинная мрачность Уэнсдэй Адамс. Ортега соответствует современному запросу: пухлые губки, миловидное лицо, мрачность добавили только черной челкой до самых глаз», – пишут комментаторы.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ждет Тайлера и Уэнсдэй в 3 сезоне.

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй», фильма «Ценности семейки Аддамс» (1993)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
