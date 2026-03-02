Меню
3 причины, чтобы включить новинку турдизи «Под землей» прямо сейчас: такое редко показывают по ТВ

2 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Под землей»

Премьера уже завоевала внимание публики.

Недавно в Турции стартовал новый сериал с многообещающим названием «Под землей», и авторы сразу заявили амбициозно: это, мол, современная «Долина волков». Публика, помнящая, какой фурор когда‑то произвела та история, уже нашла минимум несколько поводов не отлипать от экранов.

Реальные события

«Под землёй» снят как криминальная драма, в основу которой легли не выдумки сценаристов, а настоящие события. Картель под названием «Тень» — не плод воображения, он действительно существует, авторы это подчёркивают, уточняя лишь, что имена героям дали вымышленные.

И это уже веский повод присмотреться. Как когда‑то «Долина волков» открывала зрителям изнанку турецкой жизни, о которой не пишут в путеводителях, так и здесь обещают показать ту самую тёмную сторону страны, о которой многие если и догадываются, то предпочитают не знать.

Кадр из сериала «Под землей»

Каст

Дениз Джан Акташ, которому досталась роль работающего под прикрытием Хайдара Али, снова доказывает, что умеет держать лицо даже в самых напряжённых сценах. Ураз Кайгыларолу уже давно числится в актёрах, способных перевоплощаться в кого угодно, и здесь он не выпадает из обоймы.

Деврим Озкан и Сюмейе Айдоган — те, кого зрители обычно не жалуют, но в этом проекте они вдруг перестают раздражать и вписываются в общую картину без скрежета.

А мафиози вышли все как на подбор: мощные, харизматичные, с полным отсутствием сомнений на лице.

Кадр из сериала «Под землей»

Локации

Создатели не скупятся на картинку: в кадре мелькают и залитые солнцем заливы, и шикарные особняки с богатой обстановкой, и дорогие рестораны. Но параллельно показывают и изнанку — улицы и тёмные переулки.

Костюмеры, кстати, отработали на совесть: все главные герои одеты стильно, по‑современному и без перегибов. Даже откровенные наряды героинь не съезжают в пошлость, оставаясь просто дорогими и уместными.

Фото: Кадры из сериала «Под землей»
Светлана Левкина
