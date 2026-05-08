Киноафиша Статьи 3 популярных фильма о войне, которые на 90% состоят из лжи: №1 ненавидел Владимир Меньшов

8 мая 2026 08:00
Кадр из фильма "Сволочи"

Собрали картины, которые вызвали шквал возмущения у ветеранов, экспертов и простых зрителей.

Кино о Великой Отечественной — это всегда немножко личное. Слишком дорогую цену заплатили наши деды и прадеды, чтобы мы сейчас смотрели на экран и верили каждому кадру. Хочется честности, правды, уважения к памяти. Но иногда кино оборачивается настоящим предательством.

Под маской «смелого высказывания» и «нового взгляда» зрителю подсовывают такую ложь, от которой у знающих людей закипает кровь. Вот три картины, которые вызвали больше всего споров, гнева и недоумения. О них хочется молчать, но лучше один раз разобраться — и больше не попадаться на удочку.

«Сволочи» — когда правду вывернули наизнанку

Этот фильм 2006 года до сих пор вызывает ярость у всех, кто хоть немного знаком с историей. По сюжету в 1943 году НКВД создаёт секретную школу из несовершеннолетних уголовников и отправляет их на диверсионное задание в тыл врага. Звучит дико? Так и есть.

В советских архивах нет ни единого подтверждённого случая, чтобы детей-преступников готовили для подобных миссий. Зато доподлинно известно, что у нацистов такая практика существовала — в реальной школе «Абверкоманда-203». Авторы фильма просто взяли и поменяли стороны местами.

Неудивительно, что режиссёр Владимир Меньшов наотрез отказался вручать ленте приз, назвав её предательской. Ветераны были оскорблены, историки разводили руками, а зрители разделились на тех, кто повёлся на картинку, и тех, кто не смог простить этой подмены.

«Служу Советскому Союзу» — штампы вместо фактов

Фильм 2012 года работает по довольно простой, но обидной схеме. Заключённые лагеря якобы спасают Родину от немецкого десанта, а сотрудники НКВД показаны исключительно как трусы, подонки и каратели. Герои — уголовники, злодеи — защитники порядка.

Проблема в том, что за всей этой драмой не стоит ни одного документа. Ни единого исторического факта. Сплошная сценарная вольность, поданная с серьёзным лицом как «разоблачение правды». Фильм показали аккурат 22 июня, что добавило масла в огонь. Ветераны негодовали, зрители спорили, а осадочек остался у многих.

«Штрафбат» — зрелищно, но очень неточно

Из этой тройки «Штрафбат» 2004 года вызывает меньше всего раздражения, но и здесь вопросов хватает. Создатели честно признались: исторических консультантов на проекте не было, с реальными ветеранами-штрафниками они не встречались. Отсюда и ошибки.

Перепутаны штрафбаты и штрафные роты — а это принципиально разные подразделения. В кадре появляется священник в рясе прямо в регулярной части, чего в те годы быть просто не могло. Подвиги показаны эффектно, но иногда настолько вольно, что знающие люди только качают головой. Картина получилась зрелищной, но к исторической правде имеет мало отношения.

Ксения Беловицкая
