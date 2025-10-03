Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

3 октября 2025 18:07
Кадры из сериалов «Монстр: История Эда Гейна», «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Ведьмак»

Эти ленты окружены множеством обсуждений.

Осень — щедрое время на новинки. Начинается новый телесезон на основных каналах, свои релизы представляют и стриминги. Любители сериалов даже составляют список премьер, чтобы не потеряться в графике.

Октябрь тоже подарит громкие картины, с которыми было связано немало обсуждений. Их рейтинг ожидания на IMDb сейчас зашкаливает.

«Монстр: История Эда Гейна», 3 сезон

Рейтинг: 220 тысяч человек добавили в «буду смотреть»

Сюжет: Третий сезон «Монстра» познакомит зрителей с одной из самых мрачных фигур в истории преступлений — Эдом Гейном. Его дело шокировало общество не только убийствами, но и кошмарными деталями: в доме обнаружили маски из человеческой кожи и пугающие артефакты, созданные из останков жертв.

Суд признал Гейна невменяемым, отправив его в психиатрическую клинику на всю жизнь.

Наследие этого маньяка оказало огромное влияние на мировую культуру. Именно Гейн стал прообразом для многих знаковых кинозлодеев: Нормана Бейтса из «Психо», Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой» и Буффало Билла из «Молчания ягнят».

Исполнителем роли легендарного преступника в новом сезоне стал Чарли Ханнэм.

Дата премьеры: 3 октября на Netflix

Кадр из сериала «Монстр: История Эда Гейна»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Рейтинг: 140 тысяч человек

Сюжет: Вселенная хоррора «Оно» пополнится новым проектом — на этот раз в формате сериала под названием «Добро пожаловать в Дерри». Действие развернётся за 25 лет до событий известной экранизации, а шоураннером выступит режиссёр оригинальных фильмов Андрес Мускетти.

Зрителей снова ждёт мрачный городок Дерри, но на этот раз в 1962 году. Всё начинается с переезда семьи с ребёнком, после которого происходит таинственное исчезновение мальчика. Город постепенно погружается в вихрь сверхъестественных событий.

Важная новость для поклонников — Билл Скарсгард вновь вернётся к роли жуткого клоуна Пеннивайза, что обещает сохранить уникальный образ культового персонажа.

Дата премьеры: 26 октября на HBO Max.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

«Ведьмак», 4 сезон

Рейтинг: 330 тысяч человек

Сюжет: Четвёртый сезон «Ведьмака» готовит зрителям важные перемены. Впервые роль Геральта из Ривии исполнит Лиам Хемсворт — звезда «Голодных игр», сменившый Генри Кавилла. Этот сезон станет предпоследним в сериальной саге, приближая нас к финалу.

Новые серии объединят главных героев, разбросанных войной и обстоятельствами. Геральт, Цири и Йеннифэр обретут неожиданных союзников, готовых помочь им в самых рискованных путешествиях.

Дата премьеры: 30 октября на Netflix.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что назван самый ожидаемый российский сериал этого сезона.

Фото: Кадры из сериалов «Монстр: История Эда Гейна», «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Читать дальше 4 октября 2025
Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Читать дальше 4 октября 2025
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Читать дальше 3 октября 2025
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Читать дальше 3 октября 2025
Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Читать дальше 3 октября 2025
Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Читать дальше 2 октября 2025
Истина все еще где-то рядом: 10 лучших эпизодов «Секретных материалов», где мурашки гарантированы Истина все еще где-то рядом: 10 лучших эпизодов «Секретных материалов», где мурашки гарантированы Читать дальше 1 октября 2025
Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше