3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Осень — щедрое время на новинки. Начинается новый телесезон на основных каналах, свои релизы представляют и стриминги. Любители сериалов даже составляют список премьер, чтобы не потеряться в графике.

Октябрь тоже подарит громкие картины, с которыми было связано немало обсуждений. Их рейтинг ожидания на IMDb сейчас зашкаливает.

«Монстр: История Эда Гейна», 3 сезон

Рейтинг: 220 тысяч человек добавили в «буду смотреть»

Сюжет: Третий сезон «Монстра» познакомит зрителей с одной из самых мрачных фигур в истории преступлений — Эдом Гейном. Его дело шокировало общество не только убийствами, но и кошмарными деталями: в доме обнаружили маски из человеческой кожи и пугающие артефакты, созданные из останков жертв.

Суд признал Гейна невменяемым, отправив его в психиатрическую клинику на всю жизнь.

Наследие этого маньяка оказало огромное влияние на мировую культуру. Именно Гейн стал прообразом для многих знаковых кинозлодеев: Нормана Бейтса из «Психо», Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой» и Буффало Билла из «Молчания ягнят».

Исполнителем роли легендарного преступника в новом сезоне стал Чарли Ханнэм.

Дата премьеры: 3 октября на Netflix

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Рейтинг: 140 тысяч человек

Сюжет: Вселенная хоррора «Оно» пополнится новым проектом — на этот раз в формате сериала под названием «Добро пожаловать в Дерри». Действие развернётся за 25 лет до событий известной экранизации, а шоураннером выступит режиссёр оригинальных фильмов Андрес Мускетти.

Зрителей снова ждёт мрачный городок Дерри, но на этот раз в 1962 году. Всё начинается с переезда семьи с ребёнком, после которого происходит таинственное исчезновение мальчика. Город постепенно погружается в вихрь сверхъестественных событий.

Важная новость для поклонников — Билл Скарсгард вновь вернётся к роли жуткого клоуна Пеннивайза, что обещает сохранить уникальный образ культового персонажа.

Дата премьеры: 26 октября на HBO Max.

«Ведьмак», 4 сезон

Рейтинг: 330 тысяч человек

Сюжет: Четвёртый сезон «Ведьмака» готовит зрителям важные перемены. Впервые роль Геральта из Ривии исполнит Лиам Хемсворт — звезда «Голодных игр», сменившый Генри Кавилла. Этот сезон станет предпоследним в сериальной саге, приближая нас к финалу.

Новые серии объединят главных героев, разбросанных войной и обстоятельствами. Геральт, Цири и Йеннифэр обретут неожиданных союзников, готовых помочь им в самых рискованных путешествиях.

Дата премьеры: 30 октября на Netflix.

