3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы

Разные истории, но у каждой — свой характер, яркие герои и фабула, которая мгновенно цепляет.

Эти российские сериалы имеют совершенно разные сюжеты, созданы в абсолютно разных жанрах, но их объединяет одно — тёплый приём зрителей.

«Царь ночи» публика выделяет за атмосферу Петербурга начала прошлого века и выразительные роли, «Как приручить лису» — за продуманную криминальную линию и харизму актёров, а «Химкинские ведьмы» — за сочетание фэнтези и лёгкой комедии. А ещё эти истории оказались заметнее других ощущением цельности, которое зрители быстро зкамечают.

«Царь ночи»

Санкт-Петербург начала XX века — тёмный, сырый и опасный — становится фоном для истории Якова и Софии, брата и сестры, разлучённых после убийства их отца. Он перевозил оружие для бандитов, груз исчез, виновных никто не ищет.

Яков обладает даром лечить людей и помогает тем, кого забыли даже врачи. София оказывается втянута в мир спиритических афер и заговоров, связанных с грядущим переворотом.

Петербург здесь — самостоятельный персонаж: грязные дворы, непроглядная ночь и герои, которые пытаются выжить, не потеряв себя.

Рейтинги: Premier — 8,0, IVI — 7,4.

«Как приручить лису»

Российский детективный триллер о зоопсихологе Миронове (Кирилл Кяро), который случайно находит на лесной дороге раненую девочку Дину.

Он отвозит её в больницу, но следователь Тамалин (Максим Стоянов) подозревает учёного. Миронов использовал ветеринарный препарат, которым, по данным следствия, часто пользуются преступники.

Чтобы доказать невиновность, Миронов начинает собственное расследование. Он находит след матери Дины, исчезнувшей семнадцать лет назад, и убеждается, что девочка может вывести на маньяка, много лет похищающего девушек в глухих лесах региона.

Дина, сыгранная Таисьей Калининой, становится единственным человеком, кто способен помочь вычислить преступника.

Рейтинги: Кинопоиск — 7,6, IMDb — 7,3.

«Химкинские ведьмы»

Комедийно-фэнтезийная история о трёх подругах, которые выдавали себя за медиумов — пока не столкнулись с настоящей колдуньей. Та передаёт им силы и исчезает, оставив предупреждение, которое они не успевают услышать.

И теперь их жизнь превращается в хаос: Марина слышит мысли людей, Света видит ближайшее будущее, а Оля — мёртвых, которые ничем не отличаются от живых.

Сериал держится на трёх актрисах и лёгкой, почти игривой подаче, которая делает магию ближе к бытовой реальности.

Рейтинг на Кинопоиске — 8,0.

