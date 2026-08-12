3 новых детективных сериала августа 2026 года, которые заставят поломать голову: есть и новинка с Паламарчуком

Август приготовил сразу несколько историй, после которых хочется строить теории и подозревать вообще всех. Я выбрала три проекта, которые особенно выделяются сюжетом: здесь и загадочные убийства, и подростки с опасными секретами, и расследование, которое начинается с наследства.

«Число зверя»

1993 год. Следователь Алексей после угроз со стороны бандитов вынужден покинуть Смоленск и отправляется в Ярославскую область. Там он берётся за расследование жестокого убийства семьи и обнаруживает на телах кровавые цифры 666.

Очень быстро выясняется, что это может быть не первое преступление с таким почерком. Алексей подозревает, что столкнулся с серийным убийцей, но прокурор не спешит соглашаться с его версией. Получается классический мрачный детектив, где герою придётся бороться не только с преступником, но и с системой. Премьера — 5 августа.

«Осколки»

Брет учится в престижной школе и мечтает стать писателем, но его спокойная жизнь заканчивается после появления загадочного новичка Роберта. Почти одновременно в городе начинают жестоко убивать подростков.

Брет всё сильнее убеждается, что новый знакомый каким-то образом связан с происходящим. Но чем больше герой пытается разобраться в этой истории, тем сложнее становится понять, кому вообще можно доверять. В «Осколках» к школьной драме добавляется настоящая криминальная интрига, а значит, расслабиться вряд ли получится. Премьера — 5 августа.

«Владение»

Юрист Клаудия отправляется на Ямайку, чтобы разобраться с делом о наследстве. Казалось бы, обычная работа, но есть одна проблема: поместье Хоуп-Хилл почему-то связано с её собственными ночными кошмарами.

Постепенно расследование начинает открывать мрачные семейные тайны, которые способны полностью перевернуть жизнь героини. Мне особенно нравится сама завязка: что, если место, куда ты приехал по работе, на самом деле давно связано с тобой? Похоже, обычным делом о наследстве эта поездка точно не закончится. Премьера — 6 августа.

Если выбирать один сериал для старта, я бы поставила на «Число зверя» — убийства, 666 и атмосфера девяностых уже звучат как отличный повод включить первую серию.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.