3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество

26 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Очень странные дела», фильмов «Рождественское ограбление», «Левша»

На платформе вышел мощный набор художественных релизов — от финала культового сериала до праздничного криминального ромкома.

На этой неделе Netflix выпускает три свежих проекта — каждый заметен по-своему. Однако центральным событием платформы становится продолжение сериала «Очень странные дела».

«Очень странные дела» — 26 ноября

Netflix показывает Хокинс в режиме военной зоны: город закрыт, Рифты разорваны, а Демогоргоны прорываются на поверхность.

Герои снова вместе — и снова идут туда, куда идти не хочет никто. Особенно впечатляет кадр, где ребята влетают в портал на старом фургоне, а Одиннадцать поднимается в воздух, используя силы так уверенно, как никогда.

«Рождественское ограбление» — 26 ноября

Праздничный ромком с хулиганским настроением. Уставшая продавщица София и невезучий ремонтник Ник строят план ограбления универмага — и внезапно находят общий язык. Жанр знакомый, но дуэт работает свежо.

«Левша» — 28 ноября

Тайваньская драматическая картина, выбранная страной на «Оскар», рассказывает о матери и дочерях, которые возвращаются в Тайбэй и сталкиваются с давлением традиций. Наблюдательное, тонкое кино, где акцент на людях, а не сюжетных трюках.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», фильмов «Рождественское ограбление», «Левша»
Анна Адамайтес
