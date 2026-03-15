3 научно-фантастических сериала, которые считаются лучшими из лучших: смотреть их — одно удовольствие

Научная фантастика всегда была больше, чем просто история о космосе или технологиях. Лучшие проекты жанра говорят о страхах, надеждах и проблемах общества.

За десятилетия на телевидении появилось множество фантастических сериалов, но некоторые из них зрители считают практически идеальными. Мы выбрали три проекта, которые чаще всего называют образцами научной фантастики.

«Звёздный крейсер "Галактика"» — фантастика, которая говорит о нашем мире

Перезапуск «Звёздного крейсера “Галактика”» стал одним из самых мощных научно-фантастических сериалов начала XXI века.

По сюжету человечество ведёт войну с кибернетической расой сайлонов — роботами, которых когда-то создали сами люди. Спустя годы они возвращаются, но теперь выглядят почти как люди.

Это приводит к атмосфере постоянного подозрения: никто не знает, кто может оказаться врагом. Сериал поднимает темы ксенофобии, страха перед технологиями и ответственности за собственные изобретения.

«Светлячок» — сериал, который слишком рано закрыли

Научно-фантастический вестерн «Светлячок» часто называют одним из самых недооценённых сериалов своего времени.

История рассказывает о капитане Малкольме Рейнольдсе и его команде контрабандистов, которые путешествуют по космосу и берутся за любую работу, чтобы выжить.

Несмотря на огромную любовь фанатов, сериал закрыли после первого сезона. Но даже спустя годы он остаётся культовым — во многом благодаря живым персонажам и уникальному сочетанию фантастики и вестерна.

«Пространство» — один из самых реалистичных космических сериалов

Сериал «Пространство» считается одним из самых продуманных проектов о космосе.

Действие происходит в будущем, где люди уже колонизировали Марс и пояс астероидов. Между Землёй, Марсом и жителями пояса начинается напряжённое политическое противостояние.

В центре истории оказывается Джеймс Холден и команда корабля «Росинант», которые неожиданно оказываются втянуты в огромный заговор.

Главное достоинство сериала — его реализм: авторы старались максимально точно показать, как на самом деле могли бы выглядеть космические путешествия.