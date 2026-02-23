3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью

Меню
23 февраля 2026 22:00
Кадры из сериалов «Вечность», «Охотник за разумом», «Мейр из Исттауна»

Не пожалеете, что начали смотреть.

Иногда не хочется ромкомов и ярких блокбастеров. Хочется жесткого сюжета, сложных героев и историй, которые держат за горло. Вот три крепких сериала с высокими рейтингами, которые не отпускают до финальных титров.

3. «Вечность» — детектив с бессмертным героем

Сериал выходил в 2014–2015 годах и продержался всего один сезон из 22 серий, но этого хватило, чтобы собрать 4,37 из 5 на MyShows и 8,3 на «Кинопоиске».

«Вечность»

Главный герой — судмедэксперт Генри Морган в исполнении Йоана Гриффита. Ему 200 лет, он умирает и каждый раз возвращается к жизни. Именно это и делает его лучшим в профессии. За внешней формулой «дело недели» скрывается личная драма и попытка понять, почему он бессмертен. Закрытие проекта до сих пор считают ошибкой.

2. «Охотник за разумом» — холодный разговор о зле

Два сезона, 2017–2019 годы. Режиссер — Дэвид Финчер. Оценки — 4,43 на MyShows и 8,1 на «Кинопоиске».

«Охотник за разумом»

Это не экшен и не погоня. Это разговоры с серийными убийцами, которые пробирают сильнее любой сцены насилия. Джонатан Грофф и Холт Маккэллани играют агентов, стоявших у истоков профайлинга. Атмосфера вязкая, темная, без облегчения. Смотреть лучше вечером, когда в квартире тихо.

1. «Мейр из Исттауна» — честный детектив без глянца

Мини-сериал 2021 года, 4,49 на MyShows и 8,2 на «Кинопоиске».

«Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет играет детектива в маленьком городке, расследующую убийство молодой женщины. Здесь нет блеска и пафоса. Есть усталость, ошибки, семья и боль. Проект получил четыре «Эмми» и «Золотой глобус». Это не просто криминал, а история о том, как жить дальше, когда вокруг рушится все.

Эти три проекта разные по стилю, но одинаково честные. Если не знаете, что включить вечером, попробуйте любой из них. Случайного просмотра не получится.

Фото: Кадры из сериалов «Вечность», «Охотник за разумом», «Мейр из Исттауна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
