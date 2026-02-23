3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью

Иногда не хочется ромкомов и ярких блокбастеров. Хочется жесткого сюжета, сложных героев и историй, которые держат за горло. Вот три крепких сериала с высокими рейтингами, которые не отпускают до финальных титров.

3. «Вечность» — детектив с бессмертным героем

Сериал выходил в 2014–2015 годах и продержался всего один сезон из 22 серий, но этого хватило, чтобы собрать 4,37 из 5 на MyShows и 8,3 на «Кинопоиске».

Главный герой — судмедэксперт Генри Морган в исполнении Йоана Гриффита. Ему 200 лет, он умирает и каждый раз возвращается к жизни. Именно это и делает его лучшим в профессии. За внешней формулой «дело недели» скрывается личная драма и попытка понять, почему он бессмертен. Закрытие проекта до сих пор считают ошибкой.

2. «Охотник за разумом» — холодный разговор о зле

Два сезона, 2017–2019 годы. Режиссер — Дэвид Финчер. Оценки — 4,43 на MyShows и 8,1 на «Кинопоиске».

Это не экшен и не погоня. Это разговоры с серийными убийцами, которые пробирают сильнее любой сцены насилия. Джонатан Грофф и Холт Маккэллани играют агентов, стоявших у истоков профайлинга. Атмосфера вязкая, темная, без облегчения. Смотреть лучше вечером, когда в квартире тихо.

1. «Мейр из Исттауна» — честный детектив без глянца

Мини-сериал 2021 года, 4,49 на MyShows и 8,2 на «Кинопоиске».

Кейт Уинслет играет детектива в маленьком городке, расследующую убийство молодой женщины. Здесь нет блеска и пафоса. Есть усталость, ошибки, семья и боль. Проект получил четыре «Эмми» и «Золотой глобус». Это не просто криминал, а история о том, как жить дальше, когда вокруг рушится все.

Эти три проекта разные по стилю, но одинаково честные. Если не знаете, что включить вечером, попробуйте любой из них. Случайного просмотра не получится.