Киноафиша Статьи 3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе

28 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Омерзительная восьмёрка» (2015), «Власть пса» (2021), «Бродяга высокогорных равнин» (1973)

Три фильма, где нет места фальши: только сила, характер и выбор между местью и правдой.

Если хочется пыли, револьверов и философии — Netflix как раз предлагает три отличных вестерна. Каждый по-своему говорит о мужестве, одиночестве и цене справедливости.

А заодно напоминает, что Запад — это не просто география, а состояние души.

«Омерзительная восьмёрка» (The Hateful Eight, 2015)

Квентин Тарантино снял камерный, почти театральный вестерн, где за метелью и циничными шутками скрывается история о доверии и предательстве.

В заброшенной лавке, отрезанной снегом от остального мира, встречаются охотники за головами, беглые преступники и те, кто просто оказался не в то время и не в том месте.

Да, действие почти не выходит за пределы одной комнаты, но напряжение (и фирменные диалоги Тарантино) растёт с каждой минутой. А музыка Эннио Морриконе, получившая «Оскар», превращает метель в отдельного персонажа.

«Власть пса» (The Power of the Dog, 2021)

Джейн Кэмпион сняла психологический вестерн без привычных дуэлей и погонь. Здесь выстрелы звучат внутри героев, а не в воздухе.

Бенедикт Камбербэтч играет жесткого ранчеро Фила Бёрбэнка, чья токсичная маскулинность рушится, когда в его жизнь входят брат (Джесси Племонс), новая невестка (Кирстен Данст) и её сын (Коди Смит-Макфи).

Фильм получил 12 номинаций на «Оскар» и стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix последних лет. Это не просто драма о зависти и скрытой боли — это исследование силы, которая может обернуться слабостью.

«Безымянный странник» (High Plains Drifter, 1973)

Клинт Иствуд снял этот вестерн как режиссёр и сыграл в нём главную роль — мстителя, приходящего в город, где совесть давно продана вместе с золотом.

Атмосфера густая, почти мистическая: герой будто восстаёт из прошлого, чтобы вернуть справедливость тем, кто её боится.

Это один из тех фильмов, после которых хочется молчать — потому что ответов меньше, чем вопросов.

Netflix собрал три совершенно разных взгляда на Дикий Запад — кровавый, философский и мифический. Но все они говорят об одном: справедливость не умирает, даже если её давно забыли.

Фото: Кадр из фильма «Омерзительная восьмёрка» (2015), «Власть пса» (2021), «Бродяга высокогорных равнин» (1973)
Анна Адамайтес
