3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео)

«Холоп 3» снова отправляет мажоров в прошлое, и теперь масштаб по-настоящему царский. В первом тизере Павел Прилучный и Кристина Асмус оказываются в эпохе Петра I.

Дворцы, костюмы, жесткие порядки показывают, что перевоспитание пройдет без поблажек. Франшиза, которая уже дважды ставила рекорды, решила играть крупнее.

Мажоры против истории

В центре сюжета супружеская пара на грани развода. Богатые и уставшие друг от друга герои заняты конфликтами и взаимными претензиями. Их дети решаются на необычный шаг и отправляют родителей в воспитательный эксперимент. Так супруги попадают во времена Петра I и сталкиваются с реальностью другой эпохи.

Герой Милоша Биковича теперь руководит программой. Когда-то его самого перевоспитывали через погружение в прошлое и теперь он контролирует процесс. В проекте снова участвуют психолог Лев Арнольдович, продюсер Анастасия и актриса Полина.

Проверенная формула успеха

Первые два фильма показали редкие для российского проката сборы. Оригинальный «Холоп» заработал более 3 млрд рублей, вторая часть приблизилась к 4 млрд. Эти цифры объясняют, почему историю продолжают.

Премьера намечена на 12 июня 2026 года и дата выбрана не случайно. У зрителя уже есть ожидания и понимание формулы. Главный вопрос остается прежним: сработает ли она в третий раз. Пока тизер показывает, что создатели делают ставку на масштаб и знакомый юмор.