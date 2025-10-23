3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды

Сериал «Камбэк» стал уже настоящим хитом этой осени. В Сети зрители удивляются такому феномену, ведь большой рекламы вокруг проекта не было.

Но оказалось, что аудитория соскучилась и по драматическим ролям Александра Петрова, и по эстетике 2000-х. Все это помогло проекту уже поставить рекорд по просмотрам.

Сюжет сериала «Камбэк»

Четверо друзей-подростков сталкиваются с невероятным: их спасает от опасности бездомный по кличке Компот, внезапно проявивший способности профессионального бойца. Оказалось, что бродяга — почти супергерой, вот только он сам об этом не помнит из-за серьёзной травмы головы.

Теперь ребята решили раскрыть тайну своего спасителя. Они пытаются помочь ему восстановить память и выяснить, кем же он был до того, как стал бездомным суперменом с провалами в прошлом.

Рекорд сериала «Камбэк»

Сериал «Камбэк» на «Кинопоиске» поставил настоящий рекорд — всего за 18 дней после премьеры его посмотрели больше 3 миллионов зрителей. Ни один другой проект стриминга не набирал аудиторию так стремительно.

Зрители оценили историю высоко — сериал ворвался в топ-10 платформы с рейтингом 8,2. Такую оценку поставили уже больше 340 тысяч человек. Финальная серия первого сезона выйдет 15 ноября, закрывая главную интригу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали сериал «Камбэк».