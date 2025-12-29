3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас

Эти ленты и развлекут, и заставят задуматься.

Длинные выходные в январе — золотое время для того, чтобы досмотреть то, что откладывал весь год. Сериальный марафон давно стал такой же новогодней традицией, как «Ирония судьбы» или салат «Оливье».

Чтобы просмотр был в удовольствие и не превратился в гонку, важно выбрать проект с подходящим хронометражем. Мы нашли несколько отличных мини-сериалов. Они идеально впишутся в ритм каникул: можно смотреть по серии в день, растягивая интригу, или устроить несколько полноценных киновечеров.

«Убийства в одном здании», 8,0 на IMDb

В этом сериале 5 сезонов по 10 серий в каждом. За праздники можно посмотреть весь сезон сразу или даже несколько.

Это самый «новогодний» вариант из списка — сочетает детективную интригу с тёплым, хоть и чёрным, юмором. Легко смотреть по 1-2 серии в день, но сериал настолько затягивает, что можно и провести за ним весь вечер.

Трое соседей-незнакомцев объединяются, чтобы расследовать преступление в своем доме, и обнаруживают, что каждый жилец хранит тёмные секреты.

Камерная, почти театральная атмосфера, блистательные диалоги и непредсказуемый сюжет с щедрой порцией отсылок к детективному жанру — главные плюсы картины.

«Белый лотос», 8,0 на IMDb

1 сезон (6 серий), 2 сезон (7 серий), 3 сезон (8 серий)

Каждый сезон — это законченный антологический детектив. За неделю каникул можно не спеша и смакуя детали посмотреть целый сезон. И это будет как прочитать увлекательный сатирический роман.

В каждом сезоне показывают гостей и сотрудников роскошных отелей. Под видом идиллического отдыха разворачиваются драмы о социальном неравенстве, лицемерии, браке и тоске. С первой минуты зритель знает, что кто-то умрёт, но кто и почему — главная загадка.

«Черное зеркало», 8,7 на IMDb

1 сезон (3 серии), 2 сезон (4 серии), 3 сезон (6 серий), 4 сезон (6 серий), 5 сезон (3 серии), 6 сезон (5 серий), 7 сезон (6 серий)

Можно составить свой собственный мини-марафон из 5-6 самых интересных серий или посмотреть залпом пару сезонов подряд.

Каждая серия — самостоятельная притча о том, как современные и будущие технологии (соцсети, репутационные рейтинги, клонирование сознания) искажают человеческую природу, отношения и общество.

Сериал заставляет не просто смотреть на экран, а думать и обсуждать увиденное.

