Киноафиша Статьи 3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить

3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить

26 марта 2026 16:40
Кадры из фильмов «Хищник. Спуск в преисподнюю», «Нормал», «Гуру»

Картины пощекочут нервы.

Апрель традиционно порадует поклонников напряженного кино. В этом месяце на экраны выходят картины, которые заставят понервничать самых стойких: от психологических драм с запутанными сюжетами до динамичных детективов, где каждая минута на счету.

В подборку вошли три проекта, которые уже успели привлечь внимание критиков и зрителей трейлерами и предпремьерными показами. Каждый из них по-своему держит в напряжении. Объединяет их одно: все три ленты заставят смотреть в экран, не отрываясь.

«Хищник. Спуск в преисподнюю»

Исследователь Джеймс отправляется в научную экспедицию с целью изучения запутанной и практически не тронутой человеком системы подземных ходов. Неожиданно он бесследно исчезает, и единственное, что от него остается, — таинственная видеозапись, где сквозь помехи проступает размытый контур какого-то существа.

Проходит немало лет, и пятеро молодых людей решают выяснить, есть ли доля правды в этой давней истории, и отправляются в ту самую пещеру. Они намерены развенчать слухи, которыми пугают друг друга местные жители, а попутно отснять зрелищный ролик для своих страниц в интернете. Их цель — адреналин и вирусная популярность, но они даже не подозревают, что старые легенды порой оказываются явью.

Кадр из фильма «Хищник. Спуск в преисподнюю»

«Нормал»

Улисс прибывает в небольшой провинциальный городок, чтобы на временной основе занять пост шерифа. С первого взгляда поселение производит впечатление тихого и благополучного местечка. Однако после дерзкого ограбления банка гость начинает замечать в поведении горожан нечто неладное.

Постепенно перед ним приоткрывается картина масштабного преступного сговора, в который, как оказывается, втянуты практически все обитатели этого городка.

Кадр из фильма «Нормал»

«Гуру»

Матье Вассер — обаятельный наставник в сфере личностного развития, чья известность растет стремительными темпами. Его лекции и тренинги собирают все больше поклонников, вызывая у одних восторг, а у других — нарастающее беспокойство.

Матье не догадывается, что в тени действует скрытый противник, готовящий ему вызов, который может уничтожить все, чего он сумел достичь.

Кадр из фильма «Гуру»
Фото: Кадры из фильмов «Хищник. Спуск в преисподнюю» (2026), «Нормал» (2026), «Гуру» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
