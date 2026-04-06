3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер»

6 апреля 2026 07:29
Кадры из сериалов «Фишер», «Хороший человек», «Душегубы»

Зрители чаще всего отдавали предпочтение именно этим проектам.

Тру-крайм в России давно перестал быть только документальным жанром. Зрителям уже мало просто узнать подробности громкого дела — хочется понять, как вообще рождается зло, почему его так долго не замечают и что происходит с теми, кто пытается дойти до правды. Именно поэтому игровые сериалы о маньяках сейчас так цепляют.

Я выбрала три проекта, которые особенно хорошо работают с этой темой. Они очень разные по подаче, но у каждого есть главное: сильная атмосфера, тревога и ощущение, что за расследованием скрывается нечто большее, чем просто поиск преступника.

Фишер

«Фишер» — один из самых тяжелых российских сериалов в этом жанре. Он держит не только жесткой историей, основанной на реальных событиях, но и тем, как подробно показывает саму работу следствия: ошибки, давление, тупики и болезненные решения.

Главное здесь даже не фигура маньяка, а ощущение беспомощности системы, которая не успевает за ужасом происходящего. Именно поэтому сериал смотрится не как обычный детектив, а как очень мрачная хроника времени.

Хороший человек

Сериал Константина Богомолова «Хороший человек» хорош тем, что делает ставку не на внешний саспенс, а на внутреннее напряжение. Следовательница из Москвы приезжает в тихий провинциальный город, и почти сразу становится ясно: проблема не только в убийце, но и в среде, которая слишком долго делала вид, что ничего страшного не происходит.

Юлия Снигирь и Никита Ефремов здесь работают очень точно, без лишней театральности. Из-за этого история воспринимается особенно жутко — как нечто пугающе правдоподобное.

Душегубы

«Душегубы» — отличный вариант для тех, кто любит ретродетективы, но хочет не просто стилизацию, а по-настоящему напряженную историю. Сериал показывает не только поиск серийного убийцы, но и то, как внутри самой системы расследование могут тормозить, искажать и буквально ломать.

За счет этого напряжение держится сразу на двух уровнях: нужно поймать преступника и одновременно пробиться через чужие интересы, страх и равнодушие. И именно это делает сериал особенно сильным.

Если хочется не просто детектива на вечер, а истории, после которых остается тяжелое послевкусие, эти три сериала точно подойдут. Они не развлекают в привычном смысле, а затягивают совсем другим — мрачной правдой, сильными героями и ощущением, что самое страшное в таких сюжетах часто оказывается слишком человеческим.

Фото: Кадры из сериалов «Фишер», «Хороший человек», «Душегубы»
Анастасия Луковникова
